DOLORES: LA LIC. EN PSICOLOGÍA NATALIA SERENO SOBRE EL 8M

Estuvo en Dolores la distinguida Licenciada Natalia Sereno, psicóloga y abogada, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra introducción a los Estudios de Género, de la Facultad de Psicología.

Nos habló de la importancia de la perspectiva de género, como una conquista del trabajo de antecesoras en las luchas feministas en las últimas décadas, en las distintas áreas particularmente en la de psicología.

La perspectiva de género en psicología se trabajó profundamente desde fines de los años 80 a la actualidad, figuras como Mabel Burin, Irene Meller, Eva Giberti, Ana María Fernández, Debora Tajer, entre otras, fueron generando espacios y contextos para poder tener otra escucha sobre el malestar de las mujeres y diversidades.

Desde el psicoanálisis ésta perspectiva ha contribuido a una escucha del malestar de las mujeres considerando el contexto cultural, político y social, en este sentido se ha podido pensar en una clínica de lo singular, considerando los padecimientos específicos que en cada caso genera la cultura patriarcal, en particular reflexionar sobre el contexto de las mujeres en relación al trabajo y a las tareas de cuidados , ésta perspectiva no solamente es para trabajar en la clínica con mujeres, ya que los efectos de nuestra cultura son transversales y generan también determinadas subjetividades en los distintos géneros, en relación a varones se observa que también estos están atravesados por estereotipos ligados al género, que también produce padecimientos, en esos sentidos podemos observar un trabajo que implique la deconstrucción de esos estereotipos y el trabajo en nuevas masculinidades.

Una de las cuestiones más importantes de ésta mirada ha traído la posibilidad de pensar tanto en sexualidad diferenciada de orientación de género. Antes la mirada psicoanalítica patologizaba determinadas elecciones de objeto (de amor) pensando la elección de objeto del mismo sexo como una cuestión patológica. Hoy podemos pensar en distintas subjetividades y en cada caso como en un singular.

En estos días la labor de llevar una escucha psicoanalítica que atienda a lo singular es de vital importancia ya que son tiempos de precarización en todos los ámbitos y sobre todo en el ámbito de la salud mental. Que los sistemas de salud públicos están desbordados y pensar una salud comunitaria es una difícil tarea por distintos factores, entre ellos las lesiones que sufre el entramado social, la escases de presupuestos, las dificultades económicas de las personas de acceder a un sistema de salud privado y la falta de políticas sociales.

Otra aérea de atención que se ha visto afectada es la de niños, niñas y adolescentes, que si pensamos en que si la ESI pierde vigencia practica perjudicaría la detección de abuso sexual infanto juvenil. También se vería perjudicada la prevención en materia de educación sexual (embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, consumos problemáticos, bullying y suicidios)

Por último me gustaría destacar en relación a las mujeres que se ha podido problematizar la cuestión de trabajos de cuidado, “eso que llaman amor como dice Eva Giberti, es trabajo no remunerado”, estas posiciones de inequidad sumadas al llamado techo de cristal desigualdad en remuneraciones y otros factores, generan un particular sufrimiento en las mujeres, por lo cual tener una escucha sensible a estas inequidades abre la posibilidad que sean posibles otros modos de existir.

