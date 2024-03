Ganancias: ¿puede haber un cobro retroactivo si no se aprueba la nueva ley?

El ministro del Interior, Guillermo Francos, sugirió que eso puede pasar ya que es un problema heredado de la gestión anterior.

Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de restaurar el Impuesto a las Ganancias y presiona para sumar apoyo de los gobernadores, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo los que los empleados en relación de dependencia que se vieron beneficiados por la iniciativa de Sergio Massa a fines del año pasado, podrían tener que pagar el tributo en forma retroactiva.

El problema, según Francos, podría solucionarse si se aprueba una nueva ley, algo que busca, por ahora sin consenso, la administración de Javier Milei. Es que cuando Massa logró aprobar una ley que reducía el pago del impuesto fue para el ejercicio 2024. Pero quedó un bache con el último trimestre del año, a la espera de la aprobación de una normativa que nunca llegó.

“Un tema es que se hizo tan mal el tema del decreto, hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia”, dijo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Y cuando se sanciona la ley, se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024. En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta Ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar”, agregó el funcionario.

De acuerdo a especialistas, se estima que cada contribuyente debería aportar entre $500.000 y $600.000. actualmente, el tributo alcanza a unos 80.000 contribuyentes, entre los cuales revisten puestos de CEO’s (gerentes generales), gerencias, subgerencias y puestos calificados, así como jubilaciones y pensiones de privilegio, que representan menos del 1% (0,88%) del total de los empleos registrados del país.