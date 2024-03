Denuncian corrupción policial y conductas indecentes…

Los escándalos policiales no dan tregua en Salta, y de vez en cuando nos enfrentamos a hechos lamentables en los que los protagonistas deberían ser quienes velan por nuestra seguridad a diario. El medio InformateSalta tuvo acceso a una carta en la que mujeres policías de la Unidad Regional N° 7 de General Güemes denuncian una serie de irregularidades con lujo de detalles.

En esta carta, dirigida directamente al jefe de policía, las mujeres policías exponen los siguientes supuestos:

Cobros de dinero ilegales a boliches: Se alega que algunos efectivos reciben pagos irregulares en establecimientos nocturnos. Recargos indebidos: El personal policial se siente presionado para asumir más tareas de las que ya tienen asignadas. Uso indebido de móviles: Se menciona que ciertos vehículos policiales se utilizan de manera inapropiada. Hostigamiento al personal: Las denunciantes afirman que son blanco de amenazas y humillaciones por parte de sus superiores.

En particular, se señala al Comisario Mayor como uno de los responsables de estas conductas. Según la carta, este jefe policial no solo persigue a las mujeres jóvenes, sino que también las recarga con más servicios cuando se niegan a estar con él. Además, se menciona que se ven obligadas a realizar expedientes que no les corresponden debido a su supervisión constante.

El favoritismo hacia algunos efectivos también se denuncia, ya que gozan de ciertos beneficios, como ser desafectados del servicio para jugar a la pelota con el comisario. Además, se les asigna un móvil especial para uso personal, mientras que no se utiliza para verificar hechos que demandan la sociedad.