Escaneo de iris: cruces entre oposición y oficialismo en Mar del Plata

Desde la oposición se elevó un pedido de informe al Ejecutivo local. Un senador cercano al intendente dijo que la empresa no sale “a punta de pistola a obligar a la gente a dar su iris”

La empresa Worldcoin fue habilitada por el municipio de General Pueyrredon para una campaña de recolección de datos de iris, permiso que generó curiosidad, dudas, preocupación, polémica y, ahora, cruce entre concejales del oficialismo y la oposición marplatense.

Tal como publico DIB hace diez días, Worldcoin es una compañía internacional que se presenta como una organización sin fines de lucro radicada en las Islas Caimán, que realiza un escaneo facial y del iris de las personas para generar una Identidad Digital única a nivel mundial (World ID), la cual les permitiría acceder a una moneda digital denominada con el mismo nombre de la compañía, a través de una aplicación (World App).

En Mar del Plata, la firma instaló en la vía pública sus dispositivos, que permiten escanear la biometría del iris en segundos. Plaza España, Diagonal Pueyrredon y Moreno, Diagonal Alberdi Sur y la costa, la Rambla y Güemes fueron algunos de los puntos donde se tomaron datos a cambio de una retribución económica, según consigna el diario La Capital.

La concejal María Eva Ayala, del bloque Acción Marplatense, elevó un pedido de informe al Ejecutivo local para que detalle los motivos por los que permitió el uso del espacio público para la campaña de recolección de datos de Worldcoin. De acuerdo con la edil, el permiso para utilizar la vía pública no tramitó en el Concejo, pero no descartó que el Ejecutivo, que suele “invadir las facultades y competencias”, lo haya otorgado una autorización por su cuenta. Además, a través de la red social Tik Tok, Ayala expresó: “En las calles de Mar del Plata, una empresa desconocida, sin ninguna autorización, está sacando información facial y biométrica. Datos de tu identidad. Le preguntamos al Estado municipal quiénes son, quién los autorizó, adónde van a parar esos datos y para qué se usan”, citó La Capital.

“Todavía no contestó nadie, pero los tipos desaparecieron. Para nosotros, la ‘borrada’ es casi una prueba de que es una actividad ilegal. Nadie que está tranquilo se esconde. Vamos a seguir este tema muy de cerca”, agregó Ayala. Sin embargo, la agencia DIB pudo constatar este lunes que puestos de escaneos estaban funcionando en la ciudad.

A la concejal Ayala le respondió el senador bonaerense Alejandro Rabinovich (PRO), hombre de confianza del intendente Guillermo Montenegro. “Simplemente es una activación más. El Estado no puede intervenir si las personas consideran que está bien dar sus datos. Porque, entonces, ¿qué sigue? ¿Decirles que no naveguen por Internet porque se registran las cookies? ¿Obligamos a Apple a que retire el reconocimiento facial de todos sus iPhone? ¿Prohibimos a AFIP y a los bancos a usar la identidad electrónica? ¿Que la gente no pueda sacar más Cuenta DNI?”, opinó el legislador provincial. “Lo que no está prohibido, está permitido. Lo dice la Constitución. Si la empresa divulgara la información, sí estaría cometiendo un delito. Lo mismo corre para los bancos, para AFIP, para Google, para Amazon, Mercado Libre y miles más. En tal caso el Estado debería intervenir. Pero no salen a punta de pistola a obligar a la gente a dar su iris”, reprodujo La Capital.

La polémica Worldcoin

Según informó DIB, el Ministerio de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense realizó una fiscalización en la compañía y solicitó información acerca de los servicios ofrecidos, a la vez que desde Worldcoin –prohibida en varios países– aseguraron que se trata de “un sistema creado para proteger los datos y la privacidad de todas las personas, pero sin exigir ningún dato a cambio”.

En la fiscalización del gobierno bonaerense se hizo hincapié en “conocer el circuito de uso y circulación de los datos personales que obtiene de sus consumidores”. Según Producción, mediante la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, junto a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), se exigió a la firma que “aclare cuáles son los requisitos previos para llevar a cabo la verificación del Orb (lector digital que escanea la biometría del iris en segundos) y qué datos se obtienen de las personas consumidoras que accedieron a ese escaneo de rostro”.

En una publicación de Defensa del Consumidor en la red social X, se afirmó que “la Provincia interviene de oficio dado que estas prácticas, prohibidas en Estados Unidos y restringidas en Europa, transgredirían los derechos de protección de datos personales”.

También solicitó que “se indique cuál es el vínculo entre Worldcoin y Tools for Humanity (conjunto de empresas de criptomonedas) y aporte la información brindada a consumidores y usuarios, qué documentación se les entrega a estas personas al momento de la operatoria y el consentimiento expreso, si lo hubiere”.