El Presidente volvió a critica al gobernador de Chubut. Desde Estados Unidos, dijo que el patagónico “no puede leer ni un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande”.

El presidente Javier Milei criticó nuevamente al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a quien tildó de “pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato”. Las declaraciones del Presidente son una nueva respuesta a la amenaza del mandatario patagónico de cortar el envío del petróleo y gas de la provincia al resto del país, todo en el marco del reclamo por los fondos coparticipables que le interrumpió la Nación.

“Pobrecito, ‘Nachito’, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande”, dijo Milei desde Washington, en declaraciones al canal La Nación +. En la capital estadounidense, el Presidente participó el sábado de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC). Ante una consulta periodística, Milei no descartó intervenir la provincia y advirtió que “se seguirán los pasos legales que determine la Justicia”.

El Presidente consideró que su llegada a la Casa Rosada produjo un “cambio estructural” en la “política tradicional”, pese a lo cual todavía hay quienes “no lo ven”. Opinó que por eso “detestan” su presencia en el poder, porque significa que “estaban equivocados en lo que pensaron estos 40 años”. “No pueden pisar la calle porque si la gente los conociera los lincharía. Eso es lo que no pueden ver, no lo quieren ver porque tendrían que aceptar que todo lo que hicieron estuvo mal. Es un problema de falta de autocrítica, tiene que ver con eso el ‘no la ven’”, insistió.

Según Milei, los gobernadores que expresaron su respaldo a Torres, “no quieren hacer el ajuste” en las cuentas provinciales, “no quieren resignar sus privilegios de casta”. A su vez, los acusó de “destrozar” la ley Bases en la Cámara de Diputados: “La casta peleó por sus privilegios” y, como consecuencia, “perdieron los jubilados”. La “casta no quiere que les vaya bien a los argentinos”, concluyó.

Alineados con Estados Unidos

Desde Washington, Milei destacó que desde que llegó al Gobierno está “demostrando una fuerte alineación con Estados Unidos”. El presidente argentino estuvo estos últimos días con el exmandatario republicano Donald Trump y, antes en Buenos Aires, con el actual secretario de Estado, Antony Blinken.

“La señal que hay que entender de esto es que estoy demostrando una fuerte alineación con Estados Unidos, del mismo modo que hice con Israel y con Occidente”, dijo en la entrevista con La Nación +.