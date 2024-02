Agradecimiento

Gente querida, aparareció la moto que nos robaron, desmantelada pero la encontraron. Quiero agradecer a todo el personal de la DDI que me atendieron rápidamente y se pusieron a trabajar excelentemente, a los oficiales Andrés Pelazzini y Federico Gimenez quienes actuaron de manera inmediata en las primeras actuaciones, no importando la hora a las chicas que me recibieron, al Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Dolores que se comunicó para llevarme tranquilidad y trabajar en concordancia con la Policía y la DDI al Intendente Juan Pablo Garcia que a primera hora del día también me llamó y realizó las gestiones pertinentes para que cada responsable de su área trabaje con eficacia para llegar a dar con el paradero del moto vehículo, a los vecinos que aportaron datos de sus cámaras de seguridad (no los nombro para no perjudicarlos) y a todos u cada uno que difundió la noticia.