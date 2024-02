Presentaron la nueva Ferrari que afrontará la temporada 2024 de la Fórmula 1

La Ferrari SF-24 que ilusiona a a los fanáticos italianos y a los seguidores de la Fórmula 1 para esta temporada 2024 fue presentada hoy en la fábrica que la escudería tiene en Maranello, y con la cual aspiran a darle pelea al dominio que Red Bull tiene en la máxima categoría del automovilismo.

Los pilotos Carlos Sainz y Charles Leclerc, que conducirán el monoplaza de la escudería del “Cavallino Rampante”, probaron la máquina en los simuladores y ahora se aprestan a salir a las pistas en lo que será una dura temporada, con 24 carreras en total, desde el 2 de marzo en Bahréin hasta el 8 de diciembre en Abu Dabi.

The moment you’ve all been waiting for…

The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024