Cepo, inflación, créditos hipotecarios y Cristina, las definiciones de Massa rumbo al balotaje

El candidato a presidente de UxP aseguró que busca construir “alternancia y bipartidismo” con su “vocación de convocar a todos”

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, volvió a llamar a un “Gobierno de unidad nacional” para “construir alternancia y bipartidismo”, dijo que levantar el cepo demandará como mínimo un año, prometió que desde enero se pondrán en marcha un millón de créditos hipotecarios y derrotar a la inflación en 2024.

A días del balotaje que lo enfrentará con el libertario Javier Milei por la presidencia del país, Massa realizó una serie de promesas si es elegidos en las urnas y dejó en claro que “desde el 10 de diciembre, el que tiene la responsabilidad y la lapicera soy yo”. Así lo hizo saber en una entrevista con el canal de noticias TN.

CEPO

Según explicó el candidato de Unión por la Patria, la salida del cepo “va a llevar aproximadamente 12 meses de trabajo” y anticipó que el nombre de su eventual ministro de Economía lo dará a conocer el próximo lunes o martes.

JAVIER MILEI Y LA UNIDAD

“Yo no tengo enemigos, yo tengo adversarios en política, mi enemigo es Margaret Thatcher y lo que representa para Argentina. Milei es un adversario electoral”, sostuvo. Y explicó, entonces, que “la Argentina del amigo-enemigo se muere el 10 de diciembre, porque se muere la grieta” ya que, dijo, su “vocación es convocar a todos”.

“Ese es el cambio más importante que le puedo dar a los argentinos, aprovechar mi capacidad de diálogo con todos los sectores para que tengamos políticas de Estado”, remarcó. Además, señaló que su “vida no empieza ni termina en la cuestión política” y acotó que con su convocatoria “al gobierno de unidad nacional, plantea construir alternancia y bipartidismo”.

INFLACIÓN

Sobre economía, Massa anticipó “la derrota de la inflación” en el 2024 “a partir de recuperar exportaciones que este año fueron dramáticas”. “Vamos a déficit cero. Vamos a un cambio muy profundo en el funcionamiento de la administración pública: unificación de empresas públicas. Un esquema donde tengamos la oportunidad, no sólo de achicar el gasto, sino hacer más eficientes las contrataciones del Estado”, anticipó.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y UVA

En medio de los problemas habitacionales, Massa anunció el lanzamiento de créditos hipotecarios a partir del próximo año. “Vamos a poner en marcha desde el 1° de enero un millón de créditos hipotecarios nuevos en la Argentina”, aseguró el ministro. En este sentido, explicó que los nuevos instrumentos estarán atados al coeficiente de variación salarial. Esto significa que el valor de las cuotas se modificará no por inflación, sino con el ajuste salarial de los beneficiarios.

Asimismo, indicó que elaboró una propuesta para ayudar a los más de 320.000 argentinos que obtuvieron créditos UVA durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y cuyas cuotas quedaron atadas a la inflación. “Ya hice una propuesta que la están estudiando el Banco Nación y el Banco Provincia para suspender por 180 días el pago de las cuotas y reiniciar esos contratos atados al coeficiente de variación salarial para que todos esos beneficiarios de crédito UVA reencaucen ese crédito”, sostuvo.

CRISTINA FERNÁNDEZ

En otro punto de la entrevista fue consultado sobre su relación con Cristina Fernández y qué injerencia tendrá en su Gobierno si es que gana el domingo. “No me maneja nadie. Creo que no es tiempo de chicanas, nadie piensa que a mí me puede manejar alguien en Argentina. Ni Cristina ni nadie me va a manejar. El contrato que firme es con los ciudadanos y la idea es poner lo mejor de mí, mi vocación de trabajar 18 horas por día. El que va a gobernar el 10 de diciembre soy yo”, sostuvo.

RELACIÓN CON EL FMI

El ministro también adelantó conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para plantearle que se “rediscuta el programa sobre la base del resultado de exportaciones” y recalcó que “se va a cambiar el programa para salir de este mecanismo inflacionario”. Y explicó: “Nos tocó vivir la peor sequía de la historia. Siguiendo los números de la administración pública, teníamos 39 mil millones de dólares exportados. Además, Argentina tiene un problema de origen macro que es el Fondo. Queremos rediscutir el programa para salir del mecanismo inflacionario, lo charlamos y lo entienden. Argentina tiene la deuda más grande de la historia del FMI; se tomó en 2018 para financiar la fuga de capitales, con el préstamo más grande de la economía mundial y eso condiciona”.