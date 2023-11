Jorge Macri pidió por la unidad de JxC: Si gana Massa “tiene que ser un límite”, y si triunfa Milei “una ayuda y eventualmente también un límite”

Los mandatarios electos Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) reafirmaron su neutralidad ante el balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa en el 13° Foro de Negocios ABECEB.

El jefe de Gobierno porteño entrante afirmó: “Es absolutamente imprescindible que JxC sostenga la unidad. JxC es una fuerza política que no ha ganado la elección nacional pero ha ganado muchas elecciones este año”.

“Tiene que ser un límite en caso de que Massa sea presidente. Y una orientación, una ayuda y eventualmente también un límite si Milei es presidente. Pero la condición básica y primaria de estar unidos”, continuó.

“No voy a ser razón ni excusa para la ruptura de JxC, porque algunos están buscando en esa excusa. Pero me voy a manifestar, más adelante, una vez que haya garantizado la unidad de los porteños”, amplió.

“Mi primer objetivo es la unidad. Yo me voy a manifestar, diré por quién votaré. He estado de la vereda de enfrente del kirhcnerismo desde siempre. Creo que es suficiente como definición. Pero lo importante es que no nos dividamos”, sentenció.

El gobernador comenzó destacando lo siguiente: “Yo no soy neutral. Nosotros con Jorge y con el resto de los gobernadores de nuestra coalición, prácticamente la mitad de los gobernadores del país, preferimos priorizar la unidad antes que jugarnos por uno u otro de los candidatos que van a participar en la segunda vuelta. No nos eligieron para definir quién es el próximo presidente sino para mejorar la calidad de la vida de la gente de nuestas provincias”.

“Vamos a ser, en nuestro rol opositor, custodios de los valores que representamos: la república, independencia de poderes, la transparencia, la austeridad, del mérito y de la cultura del trabajo. Esos valores tienen que estar en custodia de quienes ganaron elecciones en el interior del país. Después cada uno en su fuero interno definirá a quién tiene que votar, decirle a la gente que votar es sobreestimar nuestro poder”, continuó.

“He competido con el kirchnerismo en elecciones, no creo que sea un buen norte para el país y para la provincia. Lo otro no lo conozco, no sé lo que va a hacer, mucho de lo que se plantea no estoy acuerdo, es difícil hacer un análisis desde mi punto de vista. Voy a estar en la custodia de los valores de Juntos por el Cambio”, sentenció.