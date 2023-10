Numerosos mensajes a 40 años del triunfo de Alfonsín y la recuperación de la democracia

En un contexto electoralmente particular, legisladores recordaron la fecha que marcó el fin de la última dictadura militar y el legado del líder radical.

En un contexto electoralmente particular, dirigentes y legisladores de la oposición y el oficialismo recordaron este lunes los 40 años del triunfo de Raúl Alfonsín como presidente, dando inicio a la recuperación de la democracia y el fin de la última dictadura cívico-militar.

Los radicales, enemistados ahora con sus socios del Pro, fundamentalmente con el expresidente Mauricio Macri, fueron los que -lógicamente- llenaron de más mensajes las redes.

Pero también hubo por parte de Unión por la Patria, incluso de la fórmula presidencial Sergio Massa-Agustín Rossi. No así desde La Libertad Avanza, cuyo líder, Javier Milei, ha tenido duras críticas al llamado “padre de la democracia”.

En su perfil de X, el jefe del bloque UCR en el Senado, Luis Naidenoff, escribió: “Hace 40 años retornaba la democracia de la mano de Raúl Alfonsín quien, con liderazgo, coraje y decisión sentó las bases de una democracia por siempre. Estadista como pocos, su figura se agiganta y su legado se mantiene inalterable para todos los argentinos”.

“Hoy 30/10 celebramos la elección de 1983, en la que ganó Raúl Alfonsín y significó el retorno de la democracia. A 40 años de este hito, invitamos a los argentinos a recitar el preámbulo. Me emocioné hace dos años, imagínense hacerlo hoy que estamos por definir el rumbo del país”, fue el mensaje de Mario Negri, presidente de la bancada radical en Diputados.

Por su parte, la diputada de Evolución Radical Danya Tavela recordó que “hoy se cumplen 40 años de la elección que marcó el regreso de la democracia en Argentina. Aquel día, tras ganar la elección, Raúl Alfonsín remarcó la importancia del diálogo, el respeto, la unión y la convivencia”. “El legado de Alfonsín está más vigente que nunca. Defendámoslo”, resaltó.

De origen radical, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, posteó una imagen de Raúl Alfonsín votando ese 30 de octubre y estas palabras de quien ese día, hace 40 años, se convertiría en presidente electo: “Este día debe ser reconocido por los argentinos como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos”. Y agregó: “El 30 de octubre de 1983 comenzaba el camino de la reconstrucción democrática en nuestro país”.

También desde el oficialismo, la secretaria Parlamentaria Paula Penacca resaltó los cuarenta años de democracia, pero también advirtió contra “tanto discurso negacionista y de odio”, frente al cual “seguimos ejercitando la memoria y fortaleciendo lo que tanto nos costó volver a construir después de atravesar el capítulo más oscuro de nuestra historia”.

“GRACIAS porque cumplió, dejó abierto el trillo en donde la vida, la justicia y la paz deben transitar. A 40 años hay ‘muchas’ deudas pendientes. La Argentina que viene debe tener el rumbo puesto en el trabajo, la producción y la libertad”, expresó el diputado radical Martín Arjol.

Otro mensaje desde la UCR fue del senador Eduardo Vischi, quien sostuvo que “cuando la democracia era una forma de vivir que sólo añorábamos y el terror aún acechaba, se la jugó por algo mucho más grande que él. Raúl Alfonsín, con su coraje, austeridad y honestidad, aún hoy es un modelo para los sueños de millones de argentinos”.

“Raúl Alfonsín es democracia, templanza, coraje y tolerancia”, destacó la senadora radical Carolina Losada, mientras que el diputado -también de ese espacio- Sebastián Salvador posteó: “40 años de Democracia. Hoy más que nunca honremos el legado que nos dejó Raúl Alfonsín cuidando la democracia y el futuro de la Argentina”.

La diputada del Pro Sabrina Ajmechet manifestó que “no es natural que haya democracia. No es natural que no haya golpes de Estado, que no haya Estado de sitio, que no haya proscripciones, que no haya presos políticos, que no haya provincias intervenidas. La democracia es un ejercicio continuo, el más valioso de todos. Y es nuestro deber cuidarlo. 40 años, hoy y siempre”.

En tanto, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer le agradeció al expresidente “por estos 40 años de Paz y Democracia”.

El senador del Pro y gobernador electo de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, pidió que “en este día especial, recordamos el momento histórico en el que recuperamos nuestras libertades y derechos. Es un tiempo para honrar los avances logrados y renovar nuestro compromiso con la construcción de una Argentina que cambie y prospere. Sigamos fortaleciendo juntos nuestra democracia”.

“Se cumplen 40 años de aquel 30 de octubre de 1983 donde la Argentina volvía a las urnas y Raúl Alfonsín era electo presidente de la Nación. Los argentinos recuperábamos la democracia y poníamos fin al régimen militar que instauró el terrorismo de Estado. Comenzaba una continuidad democrática de 40 años que debemos defender y que perdura hasta la actualidad”, subrayó el senador Alberto Weretilneck.

El gobernador electo de Río Negro agregó que “Alfonsín fue un hombre de bien, un ejemplo de dignidad, austeridad y conducta. Luchó por la unidad nacional que tanta falta nos hace”.

“Hace 40 años el pueblo de nuestra Argentina volvía a votar tras una dictadura feroz. Fue electo presidente Raúl Alfonsín. Son 4 décadas ininterrumpidas donde el soberano siempre tiene razón. Y con paz en el corazón podremos construir más democracia”, afirmó la senadora misionera Magdalena Solari Quintana.

Desde el Frente de Todos, el diputado Daniel Gollan compartió la foto que el propio Massa subió a sus redes y escribió: “Se cumplen hoy 40 años de la elección en la que Raúl Alfonsín fue elegido presidente. Ese día el pueblo entregó su confianza y se abrazó nuevamente a la democracia. Hoy, más que nunca, necesitamos renovar ese gran paso que dimos en 1983; el 19/10 acompañemos a @SergioMassa”.

“A 40 años, mantenemos vivo el recuerdo de aquella jornada en la que volvimos a las urnas luego de tanta oscuridad. Construyamos unidad nacional dejando de lado las diferencias para cuidar la democracia y lograr una Argentina más justa, federal y soberana”, expresó la diputada oficialista Eugenia Alianiello.

Otro de los mensajes fue de la diputada oficialista Vanesa Siley, quien recordó “40 años que pudimos volver a elegir a los representantes del pueblo. La democracia se lucha todos los días. La democracia es hoy y es para siempre. Recordamos con orgullo a quien con valentía dio un paso adelante en este proceso fundamental, el Dr. Raúl Alfonsín”. Son solo algunos de los mensajes.