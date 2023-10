Ante una multitud Etchevarren cerró la campaña en el Club Sarmiento

Ante una multitud de simpatizantes, en el Club Sarmiento, el Intendente Camilo Etchevarren, realizó el acto de cierre de campaña de cara a las elecciones generales del 22 de octubre de 2023.

En el comienzo del acto fueron presentados los candidatos a Consejeros Escolares y Concejales Suplentes: Elsa Alejandra Mossi y Cristian Federico Lanfranchi. Francisco Stea, María Eugenia Guerbi, Jonathan Emanuel Chaar y Mariela Edith Falistoco.

Luego fue el turno de los candidatos titulares: Albertina Aranciaga y Juan Marcos Bigot. Patricio Guillermo D´Amore, María Daniela Meirana, Jorge Daniel Rossi, María Cristina Andrada, José Equiza, María Elena Velázquez y Jorge Gisondo.

“Agradezco a todos los que me acompañan y a los que no han podido estar. Gracias por acompañar, por confiar, por seguir transformando Dolores”, comenzó señalando el Jefe Comunal.

“Hemos vivido la peor campaña, responsabilizo a Juan Pablo García, se presenta como lo nuevo, pero es lo peor de la política de la Provincia”, enfatizó Etchevarren, que agregó “nosotros no tenemos nada que ver con esa otra manera de gobernar, no hacemos campaña hablando de la familias, obligando a bajar listas. No compartimos los ataques a Jorge Rossi, Eugenia Guerbi y la

hermana de Juan Pablo Rocha. Tiene alrededor de 50 años, siempre fue un ñoqui, estuvo en educación y tuvieron que cambiar tres veces el Decreto para poder nombrarlo. En Obras Públicas en el partido La Costa fue el responsable de 6 muertes, y el poder corrupto hizo que no fuera preso”.

En otro pasaje Etchevarren afirmo “nuestro gobierno es decente, vayan a buscar un solo proveedor al que el Intendente le haya pedido plata, no lo van encontrar”.

Etchevarren calificó al “Grupo Esmeralda de Martín Insaurralde y Juan Pablo García, como sinvergüenzas, señalando “nosotros no tenemos nada que ver con esa otra manera de gobernar”.

Al referirse al candidato de Javier Milei, en Dolores, indicó “nos preocupa lo que pasa con Gastón Garófalo, la lista que salió tercera no hace campaña, García le ha comprado algunos de los punteros que trabajan para Garófalo”.

Etchevarren manifestó que lleva cinco meses esperando escuchar alguna propuesta, agregando “nosotros siempre escuchamos a la gente en cada visita barrial. No hay vecino que no tenga luz LED, barrio que no esté asfaltado, convertimos a Dolores en una ciudad moderna y segura”.

El Intendente expresó que el candidato de Unión por la Patria despilfarra dinero en los barrios, afirmando “agarren la plata, pero en el cuarto oscuro, voten a Camilo, no voten a delincuentes corruptos”.

Con el público aplaudiendo, Etchevarren recordó que el ex Intendente Meckievi, la última elección que ganó también gastó mucha plata, que le envió Duhalde y a cambio de eso trajo una villa del conurbano a Dolores. “Tenemos que preguntarnos por qué Insaurralde le pone tanta plata en esta campaña a García, que quieren traer a Dolores”, comentó el Intendente

En la parte final de su mensaje Etchevarren recordó que los trabajos publicados por la Provincia de Buenos Aires, ubican dentro de los 135 distritos a Dolores,

15º en Medio Ambiente, 3º en Cultura y 1º en Gestión de Turismo. “Les quiero dar una muy buena noticia, un funcionario de la Provincia me comunicó que se evaluaron varios ítems de gestión, 5º está Junín, 4º Tandil, 3º Laprida, 2º Trenque Lauquen y 1º Dolores, somos la primera ciudad en la evaluación realizada por la Provincia de Buenos Aires”.

En tramo final con el público de pie Etchevarren enfatizó “los quiero invitar a seguir soñando por más calidad de vida, por más educación y viviendas. Sigamos trabajando, Dolores crece todos los días, la gente vive cada vez mejor, el 22 de octubre ganas vos”.