Kicillof en Castelli: Casa de la Provincia, Infraestructura y Cárceles

El Gobernador y el intendente Francisco Echarren visitaron la Casa de la Provincia, un centro de salud y el parque industrial.

En ese marco, Kicillof destacó que “estamos concretando proyectos que implican mucha inversión y que marcarán un antes y un después en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Castelli”.

CASA DE LA PROVINCIA

A partir de una inversión de $358 millones la Casa de la Provincia ya está en su etapa final de construcción. Este organismo facilitará el acceso a prestaciones del Estado bonaerense, que concentrará en un mismo lugar las oficinas de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, contará con las delegaciones de los ministerios de Trabajo; de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; y de Ambiente, así como del Instituto Cultural y el Patronato de Liberados.

CAPS “DR. NORBERTO PÉREZ”

Las autoridades recorrieron también las tareas que se están llevando a cabo para la puesta en funcionamiento del CAPS “Dr. Norberto Pérez”. Se trata de una inversión de $111,5 millones para acercar nuevas prestaciones de odontología, ginecología y atención general a los vecinos y vecinas de la zona.

PARQUE INDUSTRIAL DE CASTELLI

Por último, Kicillof y Echarren visitaron el parque industrial de Castelli, donde se destinaron $89 millones para la edificación del Mercado Concentrador Regional Frutihortícola. La obra será estratégica para una zona que atraviesa los dos principales cinturones frutihortícolas de la provincia y dará un nuevo impulso a la producción al reducir costos logísticos y facilitar el contacto directo entre productores y consumidores.

“Estamos trabajando para asegurar que haya fuentes de empleo que permitan generar valor agregado en origen en cada una de las localidades de la provincia: queremos que todos y todas tengan oportunidades de desarrollarse allí donde nacieron”, resaltó Kicillof

TRABAJAMOS HASTA CON LAS TERMAS DE DOLORES, más allá de la concepción política, la mirada, más allá que uno ve intendentes de la oposición que pueden coincidir en esto del desarrollo local y regional, podemos caminar cualquier pueblo de la provincia y encontrar obras de la provincia de Buenos Aires.

SOBRE LA CONSTRUCCION DE UNA CÁRCEL EN SEVIGNÉ

Tenemos el plan penitenciario más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires, el sistema penitenciario bonaerenses tenía 24.000 plazas para 51.000 internos, una crisis humanitaria. Cárceles alejadas del lugar donde viven las familias de los presos hacen que pierdan contacto. La cuestión de la seguridad ciudadana y la reincidencia, que cuando salgan no hagan lo mismo que los llevó adentro, y para eso tenemos que tener un Servicio Penitenciario que haga lo que dice nuestra constitución, lo que dicen nuestras leyes. Estamos en construcción con 12.000 plazas nuevas de esas 12.000, 7.500 ya inauguradas.

Es un proceso de localizar las cárceles cerca de donde cometen los delitos y no en el interior, porque sino después, los traen muy lejos, entonces la familia no tiene recursos para venir a visitarlos, pierden contacto, salen y vuelven a la casa y es un desconocido y la reincidencia tiene que ver también, por perder en vinculo familiar, Está demostrado que dar enseñanza, capacitación o cursa universidad dentro de la cárcel, la reincidencia se reduce a cero. Si sale con una profesión, con un título universitario es casi seguro que no vuelve a cometer ningún delito tenemos 3 fábricas dentro de las cárceles es una capacitación y. Tenemos un plan de expansión, pero ahora estamos tratando de terminar estas 12.000 nuevas plazas y localizarlas cerca de donde se producen los delitos. Después, el resto, sé que hay varios proyectos, iremos viendo. Esto ha sido un esfuerzo muy grande.