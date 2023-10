Con Romero como figura, Boca eliminó a Palmeiras por penales y es finalista

Copa Libertadores

Boca Juniors alcanzó esta noche la final de la Copa Libertadores al vencer a Palmeiras 4 a 2 por penales de visitante luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos regulares de la segunda semifinal tras empatar sin goles en la ida y jugará el 4 de noviembre la definición ante Fluminense en el estadio Maracaná.

Boca irá por la deseada séptima conquista de América el sábado 4 de noviembre en una definición a partido único, en el que no podrá contar con el suspendido Marcos Rojo. El conjunto argentino salió con un plan definido y lo ejecutó muy bien en la primera etapa. Achicó espacios en su campo, presionó en bloque y, cuando pudo, realizó transiciones rápidas.

Palmeiras movió la pelota con paciencia, juntó pases y terminó con muchos centros no conectados, rechazados por la defensa o atrapados por Romero.

A los 22′, golpeó la visita. Luego de un envío largo de Fabra, Merentiel controló una pelota difícil después del pique, le ganó en velocidad por el costado izquierdo a Gustavo Gómez y tocó al medio para el ingreso goleador de Edinson Cavani. El uruguayo marcó su segundo gol con la casaca “xeneize” y tuvo su bautismo en la Libertadores.

Además, le quebró a Palmeiras una racha de seis partidos sin recibir tantos en el Allianz Parque.

Palmeiras no cambió el libreto y no inquietó demasiado a Boca. Apenas con otro centro que no conectó por poco Artur. Incluso, el equipo de Jorge Almirón tuvo una segunda chance: Barco salió rápido en un tiro libre con una pared y sacó un zurdazo esquinado pero sin mucha potencia que tapó en dos tiempos el arquero Weverton.

El segundo tiempo fue muy distinto. Abel Ferreira metió mano en el equipo e ingresó la joven promesa Endrick (tiene 17 años y ya lo compró Real Madrid en una cifra millonaria). Palmeiras arremetió y Almirón respondió con el ingreso de Valdez por Merentiel para reforzar la zona defensiva. Cambio que evidenció la postura de meterse atrás.

A los 15′, Endrick ganó en velocidad y habilitó bárbaro a Mayke, pero Romero tapó el mano a mano y después respondió nuevamente ante un remate de lejos de Rafael.

Las cosas se complicaron más por la expulsión de Rojo, quien recibió dos amarillas en cinco minutos.

Por un largo rato se jugó en el área de Boca. Romero tuvo una atajada sensacional luego de un cabezazo de Rony. Pero no pudo evitar el empate a los 27′, luego de un potente remate de Piquerez que se desvió y entró contra su palo derecho.

Luego, el “xeneize” salió un poco y “enfrió” el juego con inteligencia. La apuesta ya eran los penales. Pero necesitó otra gran atajada de Romero ante una chilena sensacional de Rony en tiempo de descuento. Y Cavani tampoco lo pudo ganar en otra chance clara.

Después, la historia repetida de cuartos y semifinales. Romero hizo lo suyo, Boca estuvo más efectivo y se clasificó de forma épica a la definición de la Libertadores.

Síntesis

Palmeiras 1 (2): Weverton; Rocha, Gustavo Gómez y Cerqueira; Mayke, Rafael, Menino y Piquerez; Artur y Raphael Veiga; Rony. DT: Abel Ferreira.

Boca 1 (4): Sergio Romero; Advíncula, Figal, Rojo y Fabra; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández y Valentín Barco; Merentiel y Cavani. DT: Jorge Almirón.

Goles: primer tiempo, 22′ Cavani; segundo tiempo, 27′ Piquerez.

Cambios: segundo tiempo, inicio, Endrick por Artur y Kevin por Rocha, 9′ Valdez por Merentiel, 22′ Valentini por Barco, 23′ José Lépez por Menino, 32′ Fabinho por Ze Rafael y Guilherme por Zé Rafael y 36′ Saracchi por Fabra.

Incidencias: segundo tiempo, 20′ expulsado Rojo.

Definición por penales: para Boca convirtieron Valdez, Valentini, Figal y G. Fernández, mientras que Weverton le atajó la definición a Cavani; para Palmeiras anotaron Kevin, Piquerez, mientras que Romero le contuvo los penales a Veiga y Gómez.

Cancha: Allianz Parque, de Palmeiras.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).