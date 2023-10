El cierre de Myriam Bregman en el debate presidencial: “Son 30 mil y fue un genocidio”

La diputada por el Frente de Izquierda de los Trabajadores utilizó el minuto final del debate para dar su última exposición en la primera jornada de debate presidencial.

“Más allá de las frases hechas, ningún candidato pudo ocultar que son todos cómplices del poder económico. Vos sabés que nosotros no, porque peleamos por construir una sociedad sin ningún tipo de explotación u opresión. Nos ves en cada lucha”, inició.

“Este 22 de octubre demostremos que somos muchos y muchas que no queremos seguir pagando al FMI con el hambre del pueblo. Los que no queremos que los trabajadores sigan perdiendo, que no queremos que sigan destruyendo el planeta porque no hay planeta B. Las que decimos que no nos digan otra vez más que tenemos que esperar. No te resignes, votá con tus convicciones. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso” expresó al tiempo que, contundente, y en respuesta al tercer eje del debate sobre Derechos Humanos, reforzó: “Otra cosa más: Son 30 mil y fue un genocidio”.