Un candidato a intendente peronista denunció que lo persiguen y lo filman

Se trata de Maximiliano Wesner, el postulante de Unión por la Patria en Olavarría. Fue el candidato más votado en las primarias y dice que los episodios comenzaron a darse tras ese resultado.

El candidato a intendente de Unión por la Patria (UP) en el distrito de Olavarría, Maximiliano Wesner, denunció que sufre una “persecución personal” tras los resultados de las primarias de agosto (PASO) y señaló que le hacen tareas de “inteligencia” filmándolo a él y a su vivienda.

El postulante peronista brindó una conferencia de prensa este jueves para denunciar una “persecución personal, constante, progresiva y sistemática” que viene sufriendo. “Me siento perseguido, me siento hostigado”, señaló.

Wesner indicó que las situaciones comenzaron después de las primarias, instancia en la que resultó ser él el candidato a intendente más votado y UP la fuerza con más adhesiones (por arriba del oficialismo de Ezequiel Galli y Juntos por el Cambio).

El candidato peronista dijo que “se ha pasado el límite” y que le están haciendo tareas de “inteligencia”. En este sentido, detalló que ve autos filmándolo al salir de su casa o en otras situaciones y que los vecinos le escriben mensajes contándole sobre situaciones similares en la cuadra de su casa.

“Es preocupante, especialmente para mi familia. Se viola mi privacidad, se me realiza inteligencia todos los días, se me sacan fotos constantemente”, señaló el también titular de Anses en Olavarría. Y agregó: “Yo no quiero que mi familia viva esto”.