Massa: “Quiero docentes bien pagos y capacitados, pero en el aula”

El candidato de Unión por la Patria se refirió a las problemáticas educativas. “Yo creo en la escuela pública, pero quiero que los pibes tengan clases”, indicó.

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, dijo quiere “docentes bien pagos y capacitados, pero en el aula” y habló de castigar el ausentismo o premiar el presentismo en el sector.

“Yo creo en la escuela pública, creo en la universidad pública, pero quiero que los pibes tengan clases”, sostuvo el postulante oficialista en el marco de una entrevista con el periodista Alejandro Fantino por streaming.

Massa mencionó como problemáticas en el sector educativo los “edificios escolares que están rotos”, la falta de capacitación por parte del Estado en cuestiones tecnológicas y el ausentismo docente, algo que relacionó a que “no está premiado o castigado el presentismo o el ausentismo”.

En tanto, consultado sobre una eventual reacción gremial ante el castigo por ausentismo del líder del Suteba, Roberto Baradel, señaló: “Yo se lo digo en la cara, yo quiero docentes bien pagos y capacitados, pero en el aula. Y los suplentes en el colegio donde están asignados como suplentes”.

En esa línea, advirtió que “si no lo que termina pasando es que el pibe no tiene clases y le cagas la vida al pibe y a los padres” que no pueden ir a trabajar. “Cuando el pibe no está en la escuela o en el poli, está en la calle”, alertó.