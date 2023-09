Massa sobre el Gabinete actual: “Por lo menos la mitad no serían ministros conmigo”

El funcionario y candidato presidencial se distanció de Alberto Fernández y dijo que la fiesta de Olivos perjudicó su credibilidad.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, sostuvo que en un eventual Gobierno suyo en Casa Rosada no contaría con la mitad del gabinete actual e intentó así despegarse de la administración de Alberto Fernández.

El ministro de Economía y líder del Frente Renovador consideró además que la fiesta realizada en plena cuarentena en 2020 en el marco del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos fue un punto bisagra del Gobierno. “Fue el punto de inflexión de credibilidad”, dijo en una entrevista en La Nación+.

No obstante, consultado sobre cómo quedará la imagen del presidente, consideró: “Hay una parte de la historia y de mérito que no la podemos mirar con la suficiente objetividad todavía que es haberse cargado una pandemia en su espalda”.

Además, le preguntaron sobre el equipo de trabajo en un eventual gobierno suyo y explicó que no contaría con al menos la mitad del gabinete actual. “No me gusta repartir cargos. Por lo menos la mitad no serían ministros conmigo. Armaría el equipo y los Ministerios manera distinta”.

Por otro lado, tomó distancia del intento de juicio político a la Corte. “La independencia del Poder Judicial no está en discusión porque tiene la hegemonía que necesita. No es un problema de Juicio Político a un miembro. Hay que ir a unas cosas más profundas. Que rindan cuentas. La Justicia no son solo cuatro jueces de la Corte”.

Además, se refirió a la reapertura de las causas contra Cristina Kirchner de Hotesur y Los Sauces, y señaló que le lama la atención el momento en que se reabrieron. “Me llama mucho la atención el timing político en medio del proceso electoral. No apareció en nueve meses, y estuvo dormida, pero aparece después de las PASO cuando se cae un sector de la oposición y se derrumban en las encuestas”.

Consultado si existe una persecución política contra la vicepresidenta, dijo que “en todo caso más que la discusión de si es perseguida o no, es claro que el timing que causa estrépito sobre la figura de Cristina es con timing electoral”.

En tanto, consideró que “Venezuela es una dictadura”, de nuevo en tono de diferencia con Alberto Fernández. “Creo en el multilateralismo y lo demostré en la gestión económica. Con esto de que hay que romper el Mercosur… Brasil es nuestro principal socio comercial. Romper el Mercosur es romper eso y dejar sin laburo a mucha gente. Y cuando hablan de los Brics… China e India están en los Brics. Estos son tres de los cinco principales socios económicos”.

“No estoy con los países que no respetan el estado de derecho. No me encolumno con ningún país, yo el único alineamiento que tengo es con la Argentina. Soy de los tipos que defiende la relación con Estados Unidos y el que mejor relación tiene con Republicanos y Demócratas, pero también defiendo la soberanía de Malvinas”, dijo.

Sobre sus competidores

Al ser consultado sobre sus principales competidores en la carrera por la presidencia, Javier Milei y Patricia Bullrich, sentenció: “Bullrich, es la candidata a ministra de Seguridad de Melconian que fue la de Macri. Milei, es el candidato que habla de dolarizar la economía argentina sin tener el acuerdo de los dueños de los dólares. De ambos me separan las ideas ya que expresan más o menos lo mismo: uno dice universidad paga y el otro vouchers. Son más o menos lo mismo”.

“Quiero ser un presidente asociado con la generación de trabajo. Quiero ser el presidente del trabajo. También me fascina el tema de la educación. Ya mandamos la ley al Congreso. Hay que poner robótica y programación obligatoria y aumentar la cantidad de horas de matemática”, indicó.

Por último, habló respecto a la inflación final del año: “Va depender mucho de que octubre, noviembre y diciembre con el tipo de cambio fijo que pusimos con la devaluación que impuso el FMI siga bajando. El impacto de la devaluación llevará al resultado anual cerca de los tres dígitos”, finalizó.