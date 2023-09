Kicillof profundizó su discurso contra Milei, lo acusó de ser la “casta” y pidió no votar “privatizadores”

“Ninguna familia puede votar a los que le quieren arancelar el jardín de infantes o la escuela”, dijo el mandatario en un acto.

El gobernador Axel Kicillof inauguró este jueves un nuevo paso bajo nivel en Florencio Varela, donde profundizó su discurso en contra del candidato presidencial libertario, Javier Milei, al afirmar que “es de la casta” dado que en la década del ’90 “se afanó la guita de los laburantes con las privatizaciones”.

“Ninguna familia puede votar a los que le quieren arancelar el jardín de infantes o la escuela. Díganle a los jubilados que quieren volver a las AFJP. Yo fui víctima de esa estafa. Me sortearon y me pusieron en una AFJP. Yo aportaba y la plata iba a la cuenta de un banco, que la cobraba con una comisión. Cuando los laburantes sumábamos, era más lo que habíamos aportado que lo que había en esas cuentas. Fue una estafa”, expuso el mandatario bonaerense.

En ese marco, recalcó que “ese candidato que dice que no es de la casta, laburaba para Maxima AFJP y Aeropuertos Argentina 2000” y se preguntó: “¿Cómo no va a querer privatizar si es hijo de las privatizaciones, si vivió de las privatizadas? ¡Más casta no se consigue!”.

“¡Haberse llevado las jubilaciones de los trabajadores argentinos es choreo y curro, Milei! Eso es afanarse la guita de los que laburan. Vos viviste de eso y cobraste de eso. Ni los jubilados, ni los estudiantes universitarios, ni los laburantes pueden votar a la derecha. No es un ensayo, no es una interna, sino que se deciden los próximos 20 años de Argentina”, insistió y pidió “votar con el corazón por la patria”.

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el canciller Santiago Cafiero; el intendente local, Andrés Watson; y el exlegislador Carlos Kunkel, el gobernador aseguró que la obra beneficiará a más de 53 mil vecinos porque une dos rutas.

“Este paso bajo nivel fue iniciado y en el gobierno (del expresidente) Mauricio Macri y la (exgobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal abandonaron”, recordó e indicó que “el mercado no hizo esta obra vial que le mejora la vida a la gente, tampoco los empresarios hicieron centros de salud o escuelas porque no es negocio”.

El gobernador recordó que cuando asumió el actual gobierno había nueve puntos de desocupación y destacó que ese índice se encuentra ahora en 6,2%, por lo que subrayó que el Poder Ejecutivo dedica en la actualidad sus esfuerzos en mejorar la distribución.

“La obra pública, las rutas, las escuelas, los centros de salud y hospitales, los parques industriales, o los hace el Estado o no los hace nadie. La producción y el trabajo no necesitan menos Estado, sino más Estado”, prosiguió el gobernador e indicó que “abrir escuelas y hospitales es hacer patria”.

En otra referencia a Javier Milei, sostuvo que “el país no necesita dinamita ni motosierra, sino ladrillos, pizarrones, ambulancias, resonadores y respiradores”. Y añadió: “Lo que se vota el 22 de octubre es si el año que viene sigue habiendo computadoras para los pibes o se las sacan, si vamos a seguir inaugurando escuelas o las van a dejar caerse, si vamos a construir un país en base a la impunidad, o en base a memoria, verdad y justicia”.

Así, planteó: “Estamos discutiendo si las Islas Malvinas son argentinas o hay que preguntarles a los isleños, si hay que privatizar YPF o potenciarla porque es soberanía energética y nacional”, señaló.