Pampas ganó en Arrecifes y sigue imparable

En el partido de ida por el pase a la final del Interzonal de la Unión de Rugby del Oeste, el equipo dolorense derrotó a Ñandu de Arrecifes como visitante por 37 a 11 y se trajo a casa una diferencia de 4 tries para el encuentro de vuelta.

Pampas hizo un partido muy prolijo, buscó cuidar la pelota y atacar en el momento justo. Y sin la pelota, el equipo de Nico Conde siguió atacando con su defensa. A pesar de un clima complicado donde en el primer tiempo tuvieron un fuerte viento en contra, los dolorenses supieron conservar piernas y ser estratégicos a la hora de salir de su campo. Marcaron putos desde el comienzo e impusieron el ritmo del partido, inclusive con todos los cambios en cancha.

Finalizado el primer tiempo Pampas ya imponía su jerarquía marcando tries e impidiendo la llegada al ingoal del equipo contrario, con 3 apoyos y dos conversiones se iban al complemento 19 a 6

En la segunda parte y con el partido controlado, el técnico decidió empezar a incorporar las reservas quedando atento al comportamiento del planel respecto de su nivel de juego. Los dolorenses pudieron volver a convertir y defender su ingoal, recién a los 30’ los locales vecieron la defensa dolorense. El partido finalizaría 37 a 11

Con esta victoria, Pampas sigue con cabeza ganadora, superando esos días donde la presión de los partidos definitorios jugaba en contra, en esta temporada Pampas cosecha una sola derrota de visitante con Belgrano, de local sigue invicto.

Resumen del partido

P.T:

10’ try de Ariel Aguiler con conversión de Alvaro Quintili,

20’ try de Pablo Lopreitto

30’ try de Nicolás Corbela conversión de Alvaro Quintili

S.T

5’ Penal de Alvaro Quintili

10’ try de Franciso Laterrade

20’ Penal de Alvaro Quintili

30’ try de Germán Gascue conversión de Alvaro Quintili