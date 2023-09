La Libertad Avanza Dolores: El anuncio de la construcción de una cárcel a semanas de la elección es Demagogia Electoral

✓El anuncio de la construcción de una nueva cárcel en Sevigne se deriva de las contiendas electorales y la desesperación populista de captar votos , con lo cual es inevitable alzar la voz y manifestar el desacuerdo con políticas electoralistas que solo buscan ” crear expectativas de empleo y generar compromisos a un potencial votante que pretende obtener un trabajo”.

✓Por supuesto que ello nos convoca a señalar la otra cara de la moneda electoral, con un modelo del kirchnerismo_Campora con su representante local Juan Pablo García que pregona un ” Derecho Garantista”, con una sobrevaloración de los derechos humanos de los delincuentes y una puerta giratoria que coloca el miedo siempre del lado de las víctimas.

✓En ese criterio me pregunto, para que mas cárceles si el kirchnerismo_Campora lo que menos hace es gestionar políticas donde el peso de la ley caiga sobre quienes delinquen, puesto al contrario con este gobierno los presos tienen ” techo, comida, sueldo, wi-fi, visitas privadas sentimentales”, mucho de lo que vos que laburas todos los días no podes tener. Ah! y me olvidaba por cierto que todo es pagado por los que convivimos con el delito todos los días.

✓Antes de pensar en nuevas cárceles, debería proponerse reformar el Código penal, Reformar el Código Procesal y lograr que de una vez por todas en este bendito país las víctimas no sean los victimarios y los victimarios no sean las víctimas.

✓Estamos hartos como sociedad que se utilice la estructura del estado para alimentar que el futuro y el progreso de una ciudad como Dolores, si o si viene de la mano de un Estado Amplificado; puesto que ello sólo conduce a un mayor déficit fiscal cargando al Estado y al pueblo con el pago de ello.

✓La construcción de una cárcel NUNCA DEBE TENER POR MOTIVACIÓN UNA ELECCIÓN,

y sobre todo desde nuestro espacio creemos en que el Estado debe dejar de mantener a los delincuentes, y es posible pensar en políticas para el futuro en donde se debata la privatización de las cárceles como sucede en muchos países y con éxito.

UNA ARGENTINA Y UNA CIUDAD DE DOLORES DISTINTA ES IMPOSIBLE CON LOS MISMOS DE SIEMPRE.

Dra Milena Suárez

Referente y Coordinadora de la Libertad Avanza

Referente de la agrupación Julio Argentino