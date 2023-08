La Cámara Nacional Electoral cuestionó las demoras en CABA con la boleta electrónica

Para la Cámara el mal funcionamiento de las máquinas “queda bajo pura responsabilidad” del Instituto de Gestión Electoral.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) manifestó esta tarde su “preocupación por la situación generada” por el sistema de votación con boleta electrónica utilizado en la Ciudad de Buenos Aires, “en tanto dificultó la participación de los votantes” porteños “y también en el proceso de votación para cargos nacionales, ajeno a las deficiencias de dicho sistema electrónico local”.

A través de un comunicado, los magistrados del tribunal electoral remarcaron que “el mal funcionamiento las máquinas de votación de la elección local, no debe interrumpir la votación en la elección nacional, quedando bajo exclusiva responsabilidad del Instituto de Gestión Electoral y de la empresa contratada, las consecuencias para la ciudadanía de la situación generada”.

Además, desde la Cámara repitieron “que la implementación de tecnología en el sistema de votación requiere que se cumplan, para la tutela de los derechos de la ciudadanía, condiciones de seguridad y auditoría indispensables”.

Y destacaron que, como se estableció en esas condiciones, para la incorporación de tecnología se “requiere el diseño y ejecución de un exhaustivo e integral plan de auditorías”. Eso incluye, componentes de hardware, software, código fuente, infraestructura de redes, entre otros, con intervención de la totalidad de los sujetos calificados. “Esas condiciones no han sido cumplidas por las autoridades electorales de la Ciudad al implementar el sistema en cuestión”, reza el comunicado de la Cámara.

Además, los magistrados agregaron que las “condiciones indispensables no han sido cumplidas por las autoridades electorales de la Ciudad al implementar el sistema en cuestión, tal como fue oportunamente advertido por la Cámara el pasado 27 de julio”.

Fueron muchos los dirigentes que cuestionaron el sistema. De hecho, el precandidato a Jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau y la fuerza Unión por la Patria pidieron extender el horario de votación en CABA por las demoras para votar a causa de los problemas.

“Le pido al GCBA que resuelva ya este tema, y a la gente que no afloje y que vaya a votar. Hace 15 días les advertí que esto iba a pasar y lamento no haberme equivocado. Esto sucede porque se decidió favorecer a su candidato en su interna”, dijo en tanto Leandro Santoro.

Un caso paradigmático fue el de la precandidata a presidente de JxC, Patricia Bullrich, que demoró más de lo esperado en poder votar, ya que tuvo problemas con el sistema de boleta única electrónica (BUE) que se usa para elegir a los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires.

En la conferencia de prensa improvisada luego de emitir su voto, apuntó al sistema electoral porteño y lo calificó de “desastre”. “La votación de la Ciudad de Buenos Aires, un desastre. Tuve que votar como siete veces, me cambiaron la máquina porque no funcionaba”, señaló Bullrich.

Primero votó los comicios generales, con el método de boleta de papel. Metió el sobre en la urna sin problemas. Y luego siguió con la votación electrónica, algo que —por múltiples fallas— le llevó más de 20 minutos.

“Voté siete veces, vinieron dos técnicos. Y después de tratar de votar siete veces, me pasó una cosa muy rara: votaba una lista y me salía otra distinta a la que yo no quería votar y tampoco imprimía la máquina por lo que tenía que esperar”, explicó.