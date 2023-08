CONVERSATORIO EN EL COMITÉ RADICAL

FRENTE A LAS PASO

Los “Radicales Alfonsinistas” de Dolores, grupo que encabezan el ex Intendente, Dr. Juan Carlos Valente, el ex Concejal y Secretario de Hacienda, Cdor. Carlos M. Lamacchia y el ex Secretario de Obras Públicas, Arq. Jorge Martínez, frente a las P.A.S.O. del próximo 13 de Agosto, y ante la complejidad y dimensión de las Boletas electorales, que tienen ocho cuerpos, han dispuesto realizar un Conversatorio explicativo, que funcionará todos los días de 19 a 21 horas, en la sede Partidaria , Comité Radical de Vucetich 38 de Dolores.

Bajo las consignas: ” POR UN VOTO MÁS RADICAL”, “QUE NO ANULEN TU VOTO”, “PODES CORTAR LA BOLETA”, te darán las instrucciones necesarias, conforme la Ley Electoral y reglamentaciones complementarias.

Los mencionados serán Fiscales de la Lista 132 A, que encabezan Horacio Rodríguez Larreta y el Presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, como candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación, y te invitan si quieres inscribirte como Fiscal.

También apoyan en la categoría Senadores Nacionales al Presidente del Comité Provincia de la UCR, Diputado Maxi Abad, y en el orden local a la lista única que encabeza el Dr. Camilo Etchevarren.