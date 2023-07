Con un golazo de Messi, Inter Miami le ganó a Cruz Azul 2 a 1 sobre el final

El astro argentino tuvo un debut soñado y corto una racha de más de diez partidos sin ganar

Inter Miami le ganó 2 a 1 al Cruz Azul, de México, en el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa de la Liga 2023. Lionel Messi, campeón mundial, dio otro de sus históricos pasos en su brillante carrera. Ingresó en el segundo tiempo y marcó un golazo de tiro libre sobre el final.

Sobre el final de la primera etapa, el Inter Miami convirtió un golazo que le permitió ir al vestuario con ventaja. El finlandés Robert Taylor, encaró hacia el área y con un derechazo fuertísimo, estrelló la pelota junto a un poste y luego sacudió la red.

Sonríe Leo en el banco después de un gran gol de Inter Miami, que se pone en ventaja. El finlandés Robert Taylor recibió por izquierda, encaró hacia el área, enganchó hacia adentro y sacó un derechazo que se transformó en el 1-0 al ingresar junto al palo.

El astro argentino concretó esta noche su esperado debut con la camiseta del Inter Miami, al ingresar a los 8 minutos del segundo tiempo del partido ante Cruz Azul.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023