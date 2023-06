Schiaretti: “No pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio”

El gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, puso luz en la polémica que estalló en la interna de Juntos por el Cambio.

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, Juan Schiaretti, negó este martes supuestas negociaciones para sumarse a Juntos por el Cambio tal como circuló en los medios en los últimos días. Después de un lunes agitado en la Mesa Nacional de la coalición opositora que recrudeció la interna de cara a las Elecciones 2023, Schiaretti advirtió hoy: “Yo no pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio. Somos el peronismo antikirchnerista”.

La incorporación del gobernador que hasta hace unos días integraba el Interbloque Federal junto con Juan Manuel Urtubey y Felipe Randazzo fue impulsada por el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

“La dirigencia política se está peleando como perros y gatos. Yo no pretendo armarle problemas a nadie”, siguió Schiaretti que dio así un paso atrás en la posibilidad de conformar una gran alianza opositora al oficialismo de cara a las elecciones de octubre próximo.

Por el contrarrio, ahora el dirigente cordobés dijo que promueve “una nueva alternativa política en en la que todos preserven su identidad, ir a elecciones y luego avanzar con un gobierno de unidad nacional” y agregó: “Para eso vengo trabajando desde hace dos meses”.

¿Una alianza con Urtubey?

Tras el fallido acercamiento del gobernador cordobés a Juntos por el Cambio, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey descartó la reactivación del espacio como una alternativa factible en estas elecciones: “Es difícil un relanzamiento del espacio, da la sensación que eso se rompió”.

“Soy consciente de que no tenemos la capacidad electoral. Cuando no hay posibilidad para un espacio es porque no se advierte esa necesidad”, agregó en declaraciones a FutuRöck.

Tanto el gobernador de Córdoba como el exmandatario de Salta habían conformado una alternativa peronista al Frente de Todos e incluso habían ratificado su intención de competir internamente en las PASO del 13 de agosto . Urtubey y Schiaretti, ambos dirigentes peronistas alejados del kirchnerismo, crearon así el Interbloque Federal, un espacio definido como una “alternativa moderada”.