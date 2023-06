Santilli no descartó que el PRO vaya a internas en los 135 municipios bonaerenses

El precandidato a la Gobernación insistió con que “donde hay intendentes nuestros queremos preservar lo que nos costó llegar allí, pero si es necesario habrá que competir”. Además, evitó precisar quién lo acompañará en la fórmula, aunque deslizó que puede ser alguien proveniente de la UCR.

La interna del PRO continúa al rojo vivo y en la provincia de Buenos Aires el panorama refleja lo que se vive a nivel nacional. De esta manera, Diego Santilli, precandidato a la Gobernación alineado con el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este viernes en La Plata que “en los lugares donde hay 22 intendentes del PRO nosotros queremos preservar el valor de lo que nos costó trabajar, ganar esos municipios y desarrollarlos”. De todos modos, el diputado insistió con que “si es preciso habrá competencia, y la competencia es sana” y “no hay que dramatizarla”, con lo cual dejó abierta la puerta a que el partido concurra a internas en los 135 municipios bonaerenses. Por otra parte, “El Colo” evitó precisar quién lo acompañará en la fórmula: “Puede ser un intendente del PRO, puede ser alguien del radicalismo”.

Frente a la prensa, Santilli definió que “hemos sido muy claros con Horacio (Rodríguez Larreta). En los lugares donde hay 22 intendentes del PRO queremos preservar el valor de lo que costó trabajar y ganar esos municipios”. Señaló a su acompañante en la capital provincial, Diego Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero, y destacó: “Tenés el caso acá de un municipio que ha hecho un trabajo extraordinario con Diego Valenzuela. En La Plata tenés a Julio Garro, y los demás intendentes. Esa es nuestra primera posición. Ahora, si no logramos destrabar eso, optaremos por la competencia. La competencia es sana”.

“Llamé a Néstor (Grindetti, el intendente de Lanús) el día que le confirmaron que iba a ser el candidato (de Patricia Bullrich, la otra precandidata presidencial del PRO) para decirle ‘tengamos una competencia como la que yo tuve con Facundo Manes que fue muy positiva y nos permitió ganarle al kirchnerismo en la provincia’”, continuó Santilli. Y agregó: “Todos tenemos que pensar que al PRO le ha costado muchos años llegar a donde llegó, y hay que impulsar el trabajo que han hecho los intendentes. Esa integración puede suceder o no, y si no sucede competiremos. No hay que dramatizar la competencia, todo lo contrario”.

“No descarto nada”

Santilli fue más elusivo con respecto a quién será su compañero de fórmula. Cuando le consultaron con respecto a Cynthia Hotton, referente del partido Más Valores y presidenta del Consejo Social porteño, que el miércoles sorprendió a Santilli con su deseo de ser precandidata a vicegobernadora, “El Colo” dijo que ella “es una persona que se ha sumado, que yo estoy feliz que nos acompañe, y tiene todas las ganas y la vocación”. Pero, agregó, “yo tengo ‘in pectore’ nuestro equipo y con Diego (Valenzuela) venimos analizando tres o cuatro variables ampliatorias a nuestro espacio que me parecen importantes”.

Así, el diputado afirmó con respecto a quién podría acompañarlo que “el radicalismo es muy importante, también hay intendentes de la calidad de Diego. Y como digo Diego, digo (el intendente de General Pueyrredon, Guillermo) Montenegro, digo Garro, hay un montón de intendentes muy importantes y podemos tener otra opción más, yo no descarto nada”.

“Tengo la esperanza de que nos vuelvan a acompañar”

Jorge Macri, que ahora es candidato del PRO a jefe de Gobierno porteño, había deslizado hace dos años: “¿Como les sonaría que yo plantee ser candidato en CABA, siendo intendente de Vicente López? Cuando menos, raro”. Diego Santilli fue consultado sobre este enroque y afirmó categórico: “Yo siempre tuve una pasión y un cariño por la provincia de Buenos Aires, lugar donde crié a mis hijos. La sociedad saldó este tema en 2021 cuando le ganamos una elección contundente a Kicillof y ahora esperamos volver a hacerlo.

“La gente nos acompañó en 2021 y ojalá nos vuelvan a acompañar. Tengo la esperanza y la fuerza que eso suceda”, cerró el precandidato a gobernador bonaerense.