Manes ratificó su candidatura y advirtió que si gana Milei “puede haber un colapso económico”

El diputado nacional Facundo Manes (UCR) afirmó este miércoles que está “concentrado en ser candidato representando a una parte de la UCR” y “tratando de convocar gente del Pro y el peronismo”.

“En el triunfo electoral de 2021, casi la mitad de los votos fueron de listas lideradas por los radicales. ¿Cómo si tenemos la mitad de la coalición en votos no vamos a tener un candidato a presidente? Sino las PASO van a ser la interna del Pro. Claramente el radicalismo tiene que estar, yo estoy trabajando para eso”, sostuvo.

El neurocientífico analizó que en medio de “tanto antagonismo entre el Pro y el kirchnerismo” es “necesario que un partido de centro-popular como el nuestro pueda ganar y convocar a una nueva mayoría, a un contrato social”. “Sin una nueva mayoría con representación legislativa acá nadie va a poder transformar nada”, advirtió.

En ese sentido, observó que en un próximo gobierno “se va a necesitar alianzas y políticas de Estado, y creo que el nuevo radicalismo está en condiciones de convocar a todos los sectores para una nueva epopeya, como hace 40 años fue la democracia, ahora es la modernidad y el desarrollo”.

El legislador consideró en esa línea que hay una “enorme posibilidad de discutir la Argentina que puede desarrollarse”. “De una vez por todas tenemos que entender que no podemos depender de los recursos naturales, del clima; obviamente que tenemos que hacer un plan de estabilización económica, lo esencial ahora es bajar la inflación y hay que hacer esto sin apelar a promesas falsas como la dolarización”.

Pero se trata de “encarar de una vez por todas el desarrollo; Argentina no es un país que esté en vías de desarrollo, es un país que todavía depende de una economía primaria”, agregó.

Consultado en Radio La Red sobre la figura de Javier Milei, Manes señaló: “Me preocupa porque si uno llega al poder con odio, después gobierna con odio. Propone la intolerancia, ya nos pasó con la dictadura. La libertad no se construye construyendo muros”.

También, enfatizó que como médico no puede “permitir que en este país se vendan o compren órganos”. “La dolarización es pulverizar los salarios, el Banco Central no tiene dólares, el Estado argentino no tiene crédito, son fantasías libertarias que pueden llevar a un caos a la Argentina”, expresó y sumó: “Es un fenómeno que yo me lo tomo en serio porque está capturando el enojo social”.