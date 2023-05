El blanqueo encuentra resistencia en la oposición

“Si hay una baja de impuestos para los que cumplen, estamos de acuerdo”, dijo Martín Tetaz a parlamentario.com. Otras voces de la Cámara baja también expresaron su rechazo.

A pocas horas de que se diera a conocer el proyecto de “Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado” que envió este miércoles el Gobierno al Congreso, las críticas por parte de los legisladores de la oposición no se hicieron esperar.

El primero en postear en sus redes sociales, fue el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical): “Otra vez el gobierno busca beneficiar a los que no cumplen sin reconocer a los boludos que pagamos todos nuestros impuestos. Para acompañar esto en el Congreso es preciso que haya también un premio a los que cumplen, bajando las alícuotas de bienes Personales”.

Al respecto, parlamentario.com dialogó con el economista y sostuvo que aún “no puedo adelantar una posición colectiva porque recién apareció el proyecto y no lo hemos debatido”. Asimismo, recordó que “en la discusión que se dio cuando apareció la versión de que iba a venir el proyecto se planteó esto mismo que planteo yo acá, y había un consenso de ‘che muchachos veamos si tiene beneficios para los que cumplen’”.

“No podemos darle la señal al mercado y a la gente en el sentido de que garpa no cumplir, total siempre te perdonamos. Eso no está bien, nosotros tenemos que premiar al que cumple. Si hay una baja de impuestos para los que están cumpliendo estamos de acuerdo”, planteó Tetaz.

Además, remarcó que “el otro tema que es delicado en el proyecto es que les da el mismo tratamiento a las cajas de seguridad que a un paraíso fiscal bloqueado entonces ¿cómo es la cosa? porque supongamos que una persona tiene 300 mil dólares en una caja de seguridad y te dice ‘yo te pago los impuestos, opero blanqueo porque los quiero usar en una propiedad, pero ni empedo te los deposito porque no creo, creo que me los vas a afanar entonces no te lo quiero depositar”. Ahí hay un problema con el proyecto de ley que no reconoce la posibilidad de que alguien no quiera que exteriorice o declare pero que no los deposite”.

Luego se sumó el presidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, quien cuestionó: “A 6 meses de dejar el gobierno envían un proyecto de blanqueo de capitales. Lo principal para una iniciativa de este tipo es generar confianza (algo que DEMOLIÓ el oficialismo). ¿Quién va a querer entrar en un blanqueo de un gobierno que cae por un tobogán? ¿Algunos amigos?”.

“El gobierno intenta rascar dólares con un nuevo blanqueo, otro manotazo de ahogado que no va a servir para nada. Porque un blanqueo necesita confianza y este gobierno devaluado, en retirada, y que quemó todo su capital político, no está en condiciones de generala”, criticó el jefe del bloque UCR en el Senado, Luis Naidenoff.

El mendocino Lisandro Nieri (UCR) sostuvo: “El blanqueo está destinado al fracaso”. “Es un absoluto sinsentido pensar en un programa de blanqueo con un gobierno que solo aspira a llegar, que ya dio por finalizada su gestión, y que no es que tiene poca confianza, sino que genera desconfianza. El blanqueo está condenado a un fracaso”.

Como vicepresidente de la comisión de Finanzas de la Cámara baja agregó: “Es un gobierno que lanzó blanqueos anteriores los cuales, y a juzgar por los resultados, fracasaron rotundamente. Por lo tanto, es imposible imaginar otro resultado a meses de finalizar el mandato y con todos los problemas de gobernabilidad y confianza que tiene en este momento”.

A su turno, el legislador porteño Ramiro Marra (La Libertad Avanza) chicaneó: “Gracias a la nueva ley de blanqueo de capitales, el Kirchnerismo va a poder blanquear todos los dólares que se afanaron. Celebran en la Rosadita”.

El diputado nacional por Avanza Libertad José Luis Espert adelantó que no aprobará el blanqueo de capitales que propone el ministro de Economía Sergio Massa. “Un blanqueo requiere de credibilidad y este gobierno no la tiene y por si fuera poco es un gobierno que se está yendo. Parece más un blanqueo a medida de los que se están yendo”, dijo Espert.

Segun el legislador liberal, un nuevo blanqueo no puede prosperar con la gigantesca carga tributaria actual. El que blanquea mira qué impuestos tendrá que pagar después de blanquear. O sea que para que un blanqueo funcione, se requiere de una baja de impuestos que este proyecto no tiene.

“EEUU no pide este blanqueo como condición para que Argentina entre en el FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)”, sostuvo Espert.