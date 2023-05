CRISTINA KIRCHNER RATIFICÓ QUE NO SERÁ CANDIDATA A NINGÚN CARGO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Cristina Kirchner volvió a ratificar que no competirá en las elecciones 2023. “No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura”, insistió la vicepresidente en un texto que subió a sus redes sociales.

“No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón”, escribió en un texto que subió a su web oficial y compartió por Twitter.

Y amplió para dejarlo en claro. “No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada”, continuó.

Así abordó lo que había dicho en diciembre pasado, luego de ser condenada por corrupción en la causa Vialidad y en la que en un streaming con tono enfurecido había dicho por primera vez que no sería candidata. “No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor a que la maltraten en un período electoral con una candidata condenada. Bueno, no voy a ser candidata”, manifestó entonces.