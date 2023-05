Un joven fue pateado cuando estaba inconsciente a la salida de un boliche en Batán

Un vecino señaló que la Policía que estaba cerca del lugar no intervino para evitar la golpiza.

Un joven fue golpeado brutalmente el fin de semana pasado al salir de un boliche de Batán, cerca de Mar del Plata, y de acuerdo a un video que se viralizó los agresores le pegaron patadas en la cabeza cuando había perdido el conocimiento.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado a la salida del local “Momentos Bailables”, ubicado en Avenida Centenario, entre Hugo del Carril y calle 149.

Según precisaron medios locales, el joven fue hospitalizado y por fortuna se encuentra fuera de peligro, y no radicó ninguna denuncia en contra de los agresores.

BRUTAL PALIZA A LA SALIDA DE UN BOLICHE EN #BATÁN A un joven lo desmayaron de una patada en la cabeza y le volvieron a pegar cuando estaba inconsciente en el piso 👉La nota completa, en https://t.co/tB17XDUZ3O pic.twitter.com/LEt9PBXg7m — 0223 (@0223comar) May 8, 2023

Un vecino de la zona aseguró al portal .0223 que suele haber “batallas campales” en inmediaciones del boliche, y sostuvo que tiene un hijo de 18 años al que no se anima de mandar a bailar.

El hombre se mostró preocupado por el nivel de violencia que se vive y advirtió que “de milagro” no hubo que lamentar daños mayores. “No podemos seguir así. Este chico no murió de milagro. No queremos tener otro Fernando Báez Sosa”, dijo. Además, denunció que los efectivos de la comisaría octava de Batán, que presuntamente se encontraban en el lugar, no actuaron para prevenir la paliza.