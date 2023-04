¿Cómo pasan su tiempo en línea los argentinos en este 2023?

El verano terminó y lo más importante de este nuevo año empieza a asomarse en el horizonte. En ese sentido, muchas tendencias en línea ya se pueden observar a simple vista. Para no perdernos de nada, vamos a repasar algunas de las actividades que son furor en Argentina y que van a protagonizar el 2023. ¿Con cuál te sentís más identificado?

No vamos a ser demasiado originales al hablar del peso que tienen las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Esto, incluso, lleva a que no siempre conozcamos los últimos cambios e innovaciones en los programas o dispositivos que usamos. Sin embargo, eso no impide que podamos pasar mucho tiempo en línea de todas maneras. ¿Qué es lo que hacemos en internet los argentinos y las argentinas?

En el siguiente artículo vamos a repasar algunas de las tendencias que fueron tomando forma en este 2023 y que, de seguro, van a marcar el termómetro en lo que queda del año. ¿Te sentís identificado con algunas de estas actividades? Comprobalo a continuación:

1) Juegos en línea:

En los últimos años, Argentina se posicionó como uno de los mercados gamers más importantes de América Latina. Los usuarios nacionales se inclinan por diferentes propuestas, con gustos muy variados y un nivel de competitividad muy grande. Eso puede verse, por ejemplo, en la ruleta en vivo de los principales casinos en línea del país. Lo mismo sucede en las competencias de e-Sports, en donde la participación de representantes nacionales está en alza.

De esta manera, no tiene que sorprendernos ver en el transporte público o en las salas de espera a personas de todas las edades jugando con su smartphone. ¿Por qué no decirle adiós para siempre al aburrimiento gracias a nuestro teléfono móvil?

2) Inteligencia artificial:

Sin dudas, el término que va a ser tendencia en este 2023 en materia de nuevas tecnologías va a ser la inteligencia artificial. Con la llegada del ChatGPT y sus nuevos competidores, el grueso de los usuarios de internet descubrieron esta tecnología y empezaron a aplicarla.

Sin embargo, además de ser una gran fuente de información y resolución de tareas, se espera que la IA también aporte una gran diferencia en el comercio electrónico, así como también en el nivel de confort de los nuevos hogares. La idea de una casa inteligente, al parecer, ya se encuentra mucho más cerca de lo que creíamos.

3) Realidad virtual y aumentada:

Por último, este 2023 también va a presentar grandes avances visuales en diferentes áreas. Además de los ya mencionados videojuegos, en donde la idea de una experiencia mucho más inmersiva para el usuario ya tiene lugar, otros rubros también quieren experimentar con la realidad virtual y aumentada.

Un ejemplo es el turismo, en donde se permite al viajero empezar a experimentar lo que conocerá. Muchas tiendas en línea también permiten el acercamiento a los productos por esa vía, para que el comprador tenga una experiencia mucho más realista.