SE REGISTRA UN ALTO ÍNDICE DE CARPETAS MÉDICAS Y PSICOLÓGICAS EN ALGUNAS INSTITUCIONES DE DOLORES

El acoso laboral o mobbing es una realidad que se reconoce cada vez más en nuestra época. Dicha maniobra repercute negativamente disminuyendo la cantidad y la calidad de efectivos de la institución en cuestión y afectando gravemente a las víctimas.

La costumbre ha hecho que muchos casos de acoso en el lugar de trabajo se tomen como situaciones normales, porque es en el ámbito laboral donde se juegan múltiples intereses y relaciones de poder, y muchas veces se aceptan conductas de abuso para mantener el trabajo.

¿Qué es el acoso laboral o mobbing?

El acoso se da allí donde uno o varios individuos ejercen violencia psicológica de manera sistemática sobre una o más personas durante un tiempo prolongado. Los acosadores pueden ser los propios compañeros, o sus jefes.

Una de los modos de violencia es hacerle pensar a la víctima que lo que está pasando es su culpa. La víctima suele tener dudas sobre si es responsable de aquello que le está ocurriendo, entonces no hace nada para cambiar la situación y se somete al acoso permanente.

Las consecuencias del acoso laboral

La violencia sufrida en el trabajo puede acarrear problemas psicológicos serios, y cuanto más tiempo se esté sometido al acoso más graves pueden ser:

Ansiedad

Depresión

Estrés

Desmotivación laboral

Perturbación del ejercicio laboral

Daño en la reputación de la víctima

Características y tipos de acoso laboral o mobbing.

Un tipo se clasifica según la Posición jerárquica:

Acoso o Mobbing vertical. El acosador y la víctima están en distintos niveles jerárquicos. Si el acosador está en un nivel superior (lo más común) se le llama mobbing descendente

Mobbing descendente o bossing: el empleado de nivel jerárquico inferior recibe acoso psicológico por parte de uno o varios empleados que ocupan posiciones superiores en la jerarquía de la institución.

Este tipo de mobbing es llevado a cabo por la dirección de la organización (jefes), por diversos motivos:

prescindir de un trabajador/a poco sumiso/a

esclavismo laboral

acabar con un trabajador que no se ajusta a las expectativas del jefe, ya sea por estar demasiado capacitado (sobrecalificación)

razones personales

maximización de la productividad a través de amenazas

Amiguismo con victimarios

Acoso o Mobbing perverso. No tiene un objetivo laboral, generalmente sus causas se encuentran en la personalidad manipulativa y hostigadora del acosador. Es muy perjudicial porque no se le puede dar fin al acoso mientras el acosador siga en la organización o no sea reeducada.

Este tipo de acosador actúa sin testigos frente a su víctima. Suele ser seductor y por ello se gana la confianza del resto de sus compañeros.

Acoso o Mobbing disciplinario. Se da en contra de aquellos trabajadores que tienen muchas bajas laborales, mujeres embarazadas, o los que denuncian corrupción o violencia en la institución. Su objetivo es que la persona acosada se discipline o “entre en el molde” para no ser castigada. Este es un acoso que no solo se dirige a la víctima sino que funciona como advertencia a los demás compañero/as. Son los casos en donde el ámbito laboral se convierte en un espacio donde nadie cuestiona al jefe/a por miedo a represalias o pérdida de la fuente de trabajo.

En los casos más graves, existen:

Agresión física

Toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre el o la trabajador o trabajadora.

Acoso sexual

Toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual basado en el poder, no consentido por quién la recibe.

Acoso psicológico

Situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato modal o verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o trabajadora buscando desestabilizarlo, aislarlo, destruir su reputación, deteriorar su autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlo y eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa.

Es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro.

Puede manifestarse como agresión física, acoso sexual o violencia psicológica.

Puede presentarse tanto en sentido vertical (ascendente o descendente) como entre pares.

Puede ejercerse por acción u omisión.

Afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan.

Configura una violación a los derechos humanos y laborales.

El actual ministro de justicia y derechos humanos de la provincia de Buenos Aires Dr. Julio Cesar Alak, un visionario en la materia allá por el año 2014

“El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y su par de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, firmaron un convenio que permitirá¡ la puesta en marcha de acciones de mutua cooperación destinadas a desarrollar herramientas para prevenir la violencia laboral, el acoso sexual y la violencia institucional en el ámbito penitenciario.”

Alak en la actualidad creó la Comisión de Políticas de Género y presentó el Protocolo para Casos de Violencia Laboral

SON INUMERABLES LAS ACCIONES LLEVADAS ACABO POR DICHO MINISTERIO intentando erradicar la violencia de las instrucciones, en especial en al ámbito penitenciario

Aquí te dimos las características principales y más comunes del acoso que se practica en los espacios laborales. Si sufrís alguno de estos tipos u otras situaciones que te hagan pensar en casos violencia o maltrato, te recomendamos que busques apoyo profesional legal. Y si ya estás sufriendo las consecuencias a un nivel psicológico, es bueno que pidas ayuda psicológica recurriendo a un profesional de la salud mental que se especialice en psicología laboral.