El drama de una nena de 14 años de San Vicente que necesita una costosa operación de columna

La enfermedad comenzó en 2020 y pospusieron dos veces su operación. Su familia dirige un reclamo ante IOMA. Necesitan insumos por 3 millones de pesos.

“Es desesperante no poder ayudar a tu hija”, expresó Adriana Alejandra Acosta, quien tiene 34 años y es madre de Milagros Acosta, de 14, en diálogo con El Diario Sur. Viven en San Vicente y Milagros sufre escoliosis desde el 2020, pero no pueden operarla debido a que no cuenta con los materiales necesarios, que cuestan más de 3 millones de pesos. La familia lleva adelante un reclamo dirigido a IOMA, la obra social de Milagros.

Según contó Adriana, que es oficial de Policía, un día de noviembre del 2020 su hija se despertó y le dijo a ella y a su marido que le dolía el cuello: “No creímos que fuera grave, pensamos que había dormido mal. Pero pasaban los días y le seguía doliendo”. En este marco, decidieron hacer diferentes consultas médicas. “Los médicos nos decían que no le diéramos importancia. En ese momento la escoliosis era de 31 grados, pero ahora tiene más de 50”, explicó y aclaró que debería haber sido operada a partir de los 40 grados.

Su pediatra decidió hacerle una placa, donde se vio que Milagros tenía desviada la columna. “Como pasó tanto tiempo, ahora tiene una pierna más larga que la otra. Estuvo en silla de ruedas, con cuello y zapatillas ortopédicas. Después nos dijeron que no los usara más porque ya no podía corregirse si no era con una operación”, señaló Adriana.

En el Hospital Pedro de Elizalde, un médico las recibió y las contactó con un cirujano de columna. “El Hospital me da el lugar y el médico para poder realizar la operación, pero necesito conseguir los insumos. Hice el expediente por IOMA en noviembre del 2021 y siempre me decían que me faltaba algo”, sostuvo y agregó que, con el pasar de los días, contrató una abogada, hizo un recurso de amparo y una demanda por abandono de persona, pero igualmente perdieron la fecha de operación debido a la demanda del hospital.

En octubre de este año tenían una nueva fecha y volvió a ocurrir lo mismo, la obra social no le cubrió los gastos de los materiales y no pudieron conseguirlos, así que perdieron nuevamente la fecha de la cirugía. “La columna le toca el corazón. A veces no puede respirar y tengo que llevarla corriendo al médico”, contó su madre.

Así se ve la columna de Milagros actualmente.

Adriana hizo rifas y buscó otras maneras de recaudar dinero, pero en todo este tiempo solo logró juntar 60 mil pesos, cuando necesita más de 3 millones: “Es imposible llegar a ese monto, la gente no se involucra tanto. Además, tuve que hacer diferentes estudios que salen entre 24 y 34 mil pesos, entonces eso no me permite ahorrar”.

La próxima fecha de operación de Milagros es la próxima semana, el viernes 6 de enero, y ambas temen que vuelva a ocurrir lo mismo que las veces anteriores. “No sabemos qué hacer”, concluyó Adriana.

El sueño de Milagros

Según contó su madre, Milagros anhela ser profesora de educación física: “Se pone mal porque sabe que es muy difícil que pueda lograrlo algún día y ella ama el deporte”. Desde los dos años hasta el comienzo de la enfermedad, practicó diferentes deportes como equitación, natación y patín.

Además, Adriana explicó que debido al alto grado de la enfermedad, su hija tampoco puede asistir a la escuela. “El otro día una compañera hizo la fiesta de 15 y ella no pude ir. A su edad eso es tremendo”, remarcó y agregó que Milagros apenas puede caminar, se marea con facilidad y apenas come debido a que la mayoría de las veces le genera náuseas por la mala postura: “Ella me dice que ya no quiere vivir así, que está cansada. Es muy angustiante verla con tanto dolor”.

Hoy en día, Milagros tiene una pierna más larga que la otra.