PortadaSociedad

Volvían de la costa, esperaron 10 horas la grúa y la Justicia ordenó una indemnización

El Juzgado Civil y Comercial N° 1 de San Nicolás responsabilizó a una aseguradora y a su empresa de auxilio mecánico por dejar varada a una familia que regresaba de la Costa Atlántica y aplicó la Ley de Defensa del Consumidor.

Un viaje de regreso desde la Costa Atlántica terminó en una larga noche de angustia y en un fallo judicial que marca un precedente para los usuarios de servicios de asistencia vehicular. El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de San Nicolás condenó a una compañía de seguros y a la empresa encargada del auxilio mecánico a pagar una indemnización de $1.500.000 por una demora considerada irrazonable en el envío de una grúa sobre la Ruta 2.

El hecho ocurrió el 5 de enero de 2023, en plena temporada de verano, cuando una mujer volvía junto a su familia por la Autovía 2 a bordo de un Renault Sandero. Durante la madrugada, el vehículo sufrió una avería a la altura de la zona comprendida entre Maipú y Las Armas, lo que obligó a detener la marcha y pedir asistencia a través de la línea de emergencias de la aseguradora.

Según quedó acreditado en el expediente, la conductora realizó reiterados llamados solicitando auxilio, pero la respuesta nunca llegó en el tiempo prometido. Ante la falta total de soluciones, debió recurrir a la concesionaria vial para ser trasladada a una estación de servicio y resguardarse. La grúa enviada por la aseguradora arribó recién cerca de las 13, unas diez horas después del primer pedido y tras ser despachada desde Mar del Plata.

En la sentencia, el juez sostuvo que las empresas no lograron justificar la demora ni acreditaron la inexistencia de prestadores disponibles o una situación de fuerza mayor. Por el contrario, remarcó que se incumplió el deber de brindar el servicio en un “plazo razonable”, dejando a la familia en una situación de desamparo en plena ruta y durante la noche.

Otro aspecto clave del fallo fue la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Aunque la mujer no figuraba como titular de la póliza, el magistrado la reconoció como usuaria y destinataria final del servicio, habilitándola a reclamar. En ese marco, se fijó una indemnización por daño moral, al considerar que la espera prolongada generó angustia, incertidumbre y nerviosismo que exceden una simple molestia.

El tribunal, sin embargo, rechazó el pedido de daño punitivo al no encontrar pruebas de una conducta dolosa o de grave desprecio por parte de las empresas, sino un incumplimiento contractual. Además, la demanda de otros dos acompañantes fue desestimada por no haberse acreditado de manera fehaciente que se encontraban en el vehículo al momento del incidente. El fallo refuerza la protección de los consumidores frente a servicios de auxilio que no cumplen con lo prometido, especialmente en situaciones de riesgo.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortadaSociedad

Creció la mortalidad infantil y se encendió una alerta sanitaria

Política EconomiaPortadaSociedad

La Iglesia expresó su rechazo a la baja de la edad de punibilidad a 13 años

PortadaSociedad

Caos en Mendoza: miles de usuarios sin luz y rescates por un fuerte temporal

GastronomíaPolítica EconomiaPortada

Los argentinos ya no se toman todo el vino: el consumo, en su piso histórico

Política EconomiaPortadaSociedad

El Gobierno anunció cambios en el DNI y el Pasaporte: cuáles son las modificaciones

PortadaSociedad

La Justicia confirmó 111 muertes por el fentanilo contaminado y avanza en nuevas imputaciones

Política EconomiaPortada

ARBA actualizó un 179% el piso para actuar como agentes de recaudación y reduce la cantidad de empresas alcanzadas

Política EconomiaPortada

El Gobierno declarará por DNU la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa

Política EconomiaPortada

Máximo Kirchner propone a Axel Kicillof para liderar el PJ Bonaerense

Política EconomiaPortada

Todos los aumentos que llegan en febrero

Política EconomiaPortadaSociedad

La provincia de Buenos Aires tendrá medio millón de alumnos menos en primaria hacia 2030

Política EconomiaPortada

Crisis industrial en Provincia: la producción de autos cayó 73,4% en un año

Mostrar más