Un camionero perdió la vida luego de un despiste y vuelco en la Ruta 32

Un trágico accidente se registró en la mañana de este jueves sobre la Ruta 32, en el tramo comprendido entre Manuel Ocampo y el acceso a General Gelly, donde un camión con acoplado cisterna que transportaba aceite vegetal perdió el control y terminó volcado dentro de un arroyo.
El hecho ocurrió en medio de una intensa tormenta que incluyó abundantes precipitaciones y caída de granizo.
El chofer del rodado fue asistido en primera instancia por ocasionales conductores que circulaban por la zona y luego trasladado al Hospital San José, donde lamentablemente falleció.