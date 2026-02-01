PortadaSociedad

Ramallo: padre e hija murieron en siniestro vial sobre la ruta 9

Las víctimas, de 77 y 38 años, eran oriundas de Rosario. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 221, en jurisdicción de Ramallo.

Un hombre y su hija, ambos oriundos de Rosario, murieron el sábado tras el vuelco de un automóvil en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 221, en jurisdicción de Ramallo.

Según informó el diario El Norte de San Nicolás, el siniestro ocurrió cuando un Renault Stepway perdió el control y volcó sobre el cantero central de la autovía. A raíz del impacto, el conductor quedó atrapado dentro del vehículo y falleció en el lugar, mientras que su hija salió despedida del habitáculo y también perdió la vida. Las víctimas fueron identificadas como Juan Eduardo Radice, de 77 años, y Natalia Susana Radice, de 38.

En el rodado viajaban otras personas, todas con domicilio en Rosario, entre ellas un menor de edad. Los sobrevivientes fueron un hombre de 49 años, una mujer de 73 y un niño de 9. Tras el vuelco, fueron asistidos por Bomberos Voluntarios de Villa Ramallo y trasladados al Hospital José María Gomendio, donde quedaron en observación.

