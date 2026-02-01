Patentamientos: enero cerró con 66.080 vehículos y una baja interanual del 4,9%

El mercado automotor mostró una fuerte recuperación frente a diciembre y ACARA proyecta un crecimiento superior al 5% para 2026.

La cantidad de vehículos patentados en enero de 2026 alcanzó las 66.080 unidades, lo que representó una caída del 4,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se habían registrado 69.520 operaciones. Los datos fueron difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

En contraste, el inicio del año mostró una recuperación significativa frente a diciembre, con una suba del 174,4%. En el último mes de 2025 se habían patentado 24.079 vehículos. Volkswagen y Fiat lideraron el ranking de ventas durante enero.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, señaló que, pese a contar con un día hábil menos, el nivel de actividad fue similar al del comienzo de 2025. “El año se inicia prácticamente con el mismo volumen del anterior, lo que lo convierte en uno de los mejores eneros de los últimos ocho años”, afirmó.

De cara a los próximos meses, la entidad proyecta un desempeño creciente del sector. Según Beato, el mercado podría cerrar 2026 con un incremento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades patentadas.

El directivo subrayó que el financiamiento continuará siendo un factor central para sostener la demanda, en un contexto de tasas en descenso. También destacó la importancia de mantener la estabilidad económica y de avanzar con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva sobre la actividad.