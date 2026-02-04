Conmoción en Santa Fe: Nene de 5 años cayó de un tractor y murió arroyado

Ocurrió en una zona rural de la localidad santafecina de Golondrina. El menor estaba junto a un adulto haciendo tareas rurales a bordo del vehículo.

Una tragedia conmociona a los habitantes de la localidad santafecina de Golondrina, donde murió un nene de 5 años al ser arrollado por un tractor.

Todo ocurrió el domingo pasado en el kilómetro 28, en inmediaciones de un domicilio familiar, en una zona rural.

De acuerdo a la información publicada por el portal Reconquista Hoy, el menor sufrió un grave accidente mientras se encontraba junto a un adulto a bordo de un tractor, en el marco de tareas rurales.

Tras el episodio, el niño fue trasladado de urgencia al Samco de Villa Ana, donde ingresó alrededor de las 19 horas sin signos vitales. El personal médico constató el fallecimiento y dio aviso inmediato a las autoridades.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística de la Unidad Regional XIX (Vera) y un médico policial de la Unidad Regional IX (Reconquista). El Ministerio Público de la Acusación intervino para llevar adelante las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.

La comunidad de Golondrina, una localidad de escasos habitantes, se encuentra profundamente afectada por la pérdida.

Desde el Jardín N° 11, institución a la que asistía el niño, expresaron su pesar mediante un mensaje: “Con profundo respeto despedimos a nuestro alumno, elevando una plegaria por su descanso eterno y acompañando a su familia en este difícil momento”.