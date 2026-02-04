Adorni y Santilli se reunieron con el gobernador Valdés

Avanzan los acuerdos con mandatarios provinciales el mismo día en que se suspendió el encuentro en el CFI.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió este miércoles con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en medio de las negociaciones por la reforma laboral.

Del encuentro, del que también participaron el ministro del Interior, Diego Santilli, y el ministro de Hacienda provincial, Marcelo Rivas Piasentini, tuvo lugar en el mismo día en que se suspendió el mitín de jefes provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para fijar una posición común.

Los funcionarios mileístas y Valdés analizaron el paquete de reformas que tratará el Congreso en sesiones extraordinarias.

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años.

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, informó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves 14 tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.

Reunión con Ritondo

Posteriormente, Santilli mantuvo un encuentro con Ritondo para dialogar sobre la agenda de reformas que el Gobierno propone tratar en las sesiones extraordinarias.

Ambos coincidieron en la “importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso como una herramienta clave para generar más empleo formal, impulsar la inversión y modernizar el mercado de trabajo”, indicó el Gobierno en un comunicado.

Además, abordaron la necesidad de “avanzar en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que existen proyectos presentados por ambos y la relevancia que esta discusión tiene para la seguridad en la provincia de Buenos Aires”.

