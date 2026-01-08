¿Vuelve el barbijo?: el consejo de un infectólogo ante el avance de la gripe A

Hugo Pizzi alertó por la circulación del H3N2, y pidió vacunarse y consultar al médico para evitar complicaciones.

En medio del avance de los contagios de la gripe H3N2, el infectólogo Hugo Pizzi llamó a reforzar las medidas de prevención y puso el foco en tres claves: uso de barbijo en lugares cerrados, consulta médica temprana y vacunación para evitar complicaciones.

El especialista advirtió que el virus ya circula en el país y que el tapabocas vuelve a ser una herramienta central, especialmente en espacios con poca ventilación. “Cuando llegue la gripe acá sería criterioso usar el barbijo en lugares cerrados donde el aire está viciado”, señaló.

Comparación con el Covid

Durante una entrevista en Radio Splendid AM 990, Pizzi comparó el escenario actual con los primeros meses de la pandemia de coronavirus, aunque aclaró que se trata de una situación distinta.

“Cuando vino el Covid 19, venía con una gran capacidad destructiva y no sabíamos cómo defenderlo. Ahora nos han advertido que viene algo más pequeño”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la diferencia clave es que hoy existen vacunas disponibles y experiencia acumulada para enfrentar el virus.

En el exterior

El infectólogo detalló que la gripe H3N2 ya mostró un comportamiento preocupante en el exterior.

“En Australia se produjo un cambio de la gripe, pasó a Nueva Zelanda y luego a Inglaterra que tuvo tres ciudades con camas en los pasillos de los hospitales. Nos han advertido y hay vacunas que le recomiendo a todo el mundo a aplicarse”, sostuvo.

Síntomas y cuándo consultar

Entre los síntomas más frecuentes, Pizzi mencionó “un fuerte dolor de cabeza y mucho cansancio”. Si bien aclaró que con reposo e hidratación es posible la recuperación, insistió en no subestimar los cuadros que se prolongan.

“Lo ideal es consultar al médico para prevenir efectos más graves”, subrayó.

La vacuna, clave

Por último, destacó el rol clave de la inmunización, no solo para reducir el riesgo individual sino también para aliviar el sistema de salud.

“Hay algunas obras sociales que decidieron que van a colocar gratuitamente la vacuna porque prefieren hacer ese gasto en vez de gastar en terapias intensivas”, explicó.