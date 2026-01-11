Vacaciones y billeteras virtuales: cómo evitar estafas al pagar con el celular

QR falsos, enlaces truchos y pedidos de pago duplicado figuran entre las maniobras más frecuentes.

Durante el verano, pagar con el celular dejó de ser una alternativa para convertirse en una práctica cotidiana en playas, balnearios y destinos turísticos de todo el país. Desde alquilar una sombrilla hasta abonar bebidas, excursiones o recuerdos, buena parte de las transacciones se realizan mediante códigos QR, transferencias inmediatas o enlaces de pago.

Esa comodidad, sin embargo, también abrió una oportunidad para los estafadores. Según advirtieron especialistas en ciberseguridad del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (CPCIBA), durante la temporada alta aumentan de forma sostenida las denuncias por fraudes vinculados al uso de billeteras virtuales, en especial en zonas con alta rotación de visitantes.

El problema suele detectarse tarde. En muchos casos, las víctimas advierten el engaño horas o incluso días después, cuando el dinero ya no puede recuperarse.

Las estafas más frecuentes

Una de las modalidades más habituales es el reemplazo de códigos QR. En paradores, puestos ambulantes o comercios informales, los estafadores colocan un QR falso sobre el mostrador. El pago se procesa con normalidad, pero el dinero se acredita en una cuenta distinta de la del comerciante.

Otra técnica común es el llamado “error de pago”. El estafador, que simula ser un vendedor o prestador de servicios, asegura que el dinero no ingresó y solicita repetir la operación. En contextos ruidosos y de alta circulación, muchos usuarios acceden sin verificar el movimiento en su aplicación.

También se registran fraudes a través de enlaces de pago enviados por WhatsApp para supuestas reservas de actividades o excursiones. Estos links suelen dirigir a páginas falsas que capturan los datos de acceso a la billetera virtual.

El celular, una billetera expuesta

En vacaciones, el teléfono móvil se usa al aire libre, con poca privacidad y, muchas veces, conectado a redes Wi-Fi abiertas. A eso se suma el bloqueo de pantalla desactivado o la falta de medidas de seguridad básicas. Esta combinación facilita accesos indebidos, robo de información y pagos no autorizados.

Desde el CPCIBA señalan que la automatización de los pagos y la confianza en la tecnología llevan a confirmar operaciones sin revisar datos clave, como el destinatario o el importe.

Recomendaciones para evitar fraudes

Entre las principales medidas de prevención, los especialistas recomiendan:

Verificar siempre el destinatario y el monto antes de confirmar un pago. Si el nombre no coincide con el comercio o la persona que presta el servicio, no avanzar.

Desconfiar de QR impresos o fijos. Priorizar códigos generados en el momento desde la aplicación del comerciante.

Evitar enlaces de pago enviados por desconocidos. Las billeteras virtuales no solicitan credenciales fuera de sus apps oficiales.

Activar todas las medidas de seguridad: huella, reconocimiento facial o PIN, y notificaciones de movimientos.

Limitar el saldo disponible para reducir el impacto ante una posible estafa.

Señales de alerta

Algunas situaciones deben encender una señal de advertencia:

Apuro para confirmar el pago.

Negativa a mostrar el QR en el dispositivo del vendedor.

Argumentos sobre supuestas fallas del sistema.

Pedido de capturas de pantalla del comprobante.

Ante cualquiera de estos escenarios, los especialistas aconsejan detener la operación.

Wi-Fi público, un riesgo silencioso

Las redes Wi-Fi abiertas en playas, bares y espacios públicos representan otro punto crítico. A través de ellas, los ciberdelincuentes pueden interceptar información o redirigir a sitios falsos. Para operaciones financieras, se recomienda usar datos móviles y evitar el acceso a billeteras virtuales desde redes desconocidas.

Qué hacer ante un pago sospechoso

Si se detecta una transacción no autorizada, la recomendación es actuar de inmediato: bloquear la cuenta desde la aplicación, cambiar contraseñas y contactar al soporte de la billetera virtual. Conservar comprobantes y capturas de pantalla resulta clave para realizar la denuncia.

Desde el CPCIBA remarcan que la tecnología no es el problema, sino el uso descuidado en contextos de relajación. Unos segundos de verificación antes de confirmar un pago pueden evitar pérdidas económicas y transformar un mal momento en una simple anécdota de vacaciones.