Trevelin enfrenta señales de tensión financiera y dudas sobre el pago de sueldos municipales

Trevelin (Chubut) – La Municipalidad de Trevelin está en el centro de una discusión que va más allá del conflicto laboral actual: hay preocupación por la situación financiera del municipio y la posibilidad de que eso afecte el normal pago de los salarios de sus trabajadores.

Aunque la medida de fuerza de los empleados municipales ya lleva varios días, lo que más empieza a resonar en ámbitos políticos y gremiales es la incertidumbre económica interna. El secretario general del Gremio Municipal de Esquel y Zona Oeste, Antonio Osorio, advirtió que la falta de recaudación por impuestos y las cuentas ajustadas de muchos municipios de la región podrían derivar en dificultades para cumplir con los pagos de sueldos municipales en Trevelin.

Osorio señaló que, fuera de Esquel, la mayoría de los municipios de la Cordillera tiene las finanzas muy ajustadas, lo que complica la planificación de gastos esenciales como el pago de salarios. En este contexto, la ausencia de cobro de tributos clave —producto del contexto de conflicto— agrava la situación y plantea dudas sobre la capacidad de las arcas municipales para sostener los compromisos salariales.