Trágica discusión familiar en Ostende: un hombre mató a su hijo de un disparo

Un hombre de 71 años fue detenido el domingo en Ostende acusado de haber asesinado a su hijo, de 36, tras una discusión ocurrida en una vivienda de esa localidad. El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Lértora al 500, y es investigado por la UFI N° 4 del Departamento Judicial Dolores, con sede en la ciudad balnearia y a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón.

El hombre manifestó que durante la discusión su hijo lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero y que, ante esa situación, tomó un arma de fuego y efectuó un disparo.

Tras recibir la herida, el hombre de 36 años logró desplazarse algunos metros fuera de la vivienda antes de caer desplomado. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar luego de un llamado al 911 (Emergencias) y constataron el fallecimiento en el lugar.

Intervinieron también efectivos de la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones) de Dolores y de la SubDDI de Villa Gesell, que llevaron adelante las primeras actuaciones, preservaron la escena y avanzaron con las medidas iniciales.