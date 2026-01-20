Subsidios energéticos: cómo funciona el nuevo registro y a quiénes alcanza

La asistencia se concentrará en hogares inscriptos en el ReSEF, con ingresos acotados y sin indicadores de solvencia económica elevada.

El Gobierno nacional definió los requisitos para acceder al nuevo régimen de subsidios energéticos, que unifica la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas bajo una única categoría de usuarios residenciales.

El acceso a los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) queda restringido a los hogares que cumplan con parámetros específicos de ingresos y condiciones sociales. Para ingresar, los solicitantes deberán estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y acreditar ingresos netos totales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “Hogar 2”, según la medición del Indec.

También podrán acceder aquellos hogares que cuenten con al menos un integrante titular del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra, o -previa evaluación de la situación económica- un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los criterios de inclusión y exclusión están detallados en la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma establece que el nuevo registro se conformará inicialmente con los datos existentes del sistema anterior, el RASE.

Más allá del nivel de ingresos declarado, la autoridad de aplicación podrá utilizar indicadores de exteriorización patrimonial para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes. La detección de estos signos en cualquier integrante del grupo familiar habilita el rechazo de la solicitud o la exclusión del beneficio, aun cuando se cumpla con el tope de ingresos.

El control se realizará mediante el cruce de información con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras bases de datos oficiales. El proceso incluirá, además, criterios de georreferenciación para verificar la consistencia de la situación patrimonial declarada.

La normativa también fija exclusiones específicas. Quedan fuera del régimen los hogares:

Con al menos un integrante propietario de un automóvil con hasta tres años de antigüedad, salvo que en el grupo familiar haya un titular de CUD.

Que posean, en conjunto, tres o más inmuebles.

En los que al menos un integrante sea propietario de una embarcación de lujo.

En los que al menos un integrante posea una aeronave.

En los que al menos un integrante tenga activos societarios.

El nuevo esquema apunta a concentrar la asistencia en los sectores con mayor vulnerabilidad económica y a reducir el alcance de los subsidios en hogares con capacidad contributiva comprobable.