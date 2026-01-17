SE CONFIRMÓ QUE NO HABRÁ EDICIÓN 2026 DEL FESTIVAL HENDERSON CANTA

La Municipalidad de Hipólito Yrigoyen publicó en sus redes sociales la agenda cultural de verano y entre las actividades no aparece el festival Henderson Canta que tradicionalmente se realiza en febrero. La decisión se suma al desdoblamiento de pagos de sueldos municipales por la crisis económica.

La dirección de Cultura de Hipólito Yrigoyen dio a conocer la lista de actividades que se realizarán durante el verano de 2026 y no figura el clásico festival Canta Henderson. En 2025, tuvo su edición el 7 y 8 de febrero, en la plaza José Manuel Estrada y La Beriso cerró la segunda noche. También pasaron por el escenario artistas locales y regionales.

En tanto, para este 2026 anunciaron que en febrero tendrá lugar la celebración de Carnaval y en la lista no aparece el festival Henderson canta. “La dirección municipal de Cultura te invita a vivir un verano lleno de música, baile, tradición y encuentros para toda la familia”, inicia la publicación en redes sociales que detalla el programa de eventos.

De esta manera, según la información, en enero, el viernes 23 en el patio del Centro Cultural Jorge Cortés, habrá un Fogón Criollo y el sábado 24, Noche Cumbiera. Para febrero, la programación anuncia los Carnavales que serán el sábado 21 y domingo 22 en la plaza José Manuel Estrada.

✅ Desdoblamiento de pagos de sueldos municipales

El pasado 8 de enero, desde el municipio dieron a conocer a través de un comunicado firmado por el intendente Pugnaloni que se habían depositado los haberes correspondientes al mes de diciembre y que “la actual situación económica ha llevado a adoptar la decisión de desdoblar el pago de sueldos”.

El comunicado agregó que “los empleados municipales perciben sus haberes dentro de los plazos legalmente establecidos, hasta el quinto día hábil del mes, mientras que la planta política municipal: intendente, concejales, secretario, directores, jefes y coordinadores de área, lo hará durante la próxima semana”.

“Se trata de una medida compleja pero necesaria en el contexto de la situación económica que atraviesa el municipio”, termina el texto.

(Presente Noticias/Bolívar)