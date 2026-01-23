Rescataron a un abogado argentino en Punta del Este luego de estar más de 10 horas a la deriva en el mar

Daniel Crisci, oriundo de Olivos, había desaparecido durante la tarde del jueves tras salir al mar con su moto de agua.

Un turista argentino que era intensamente buscado en la ciudad uruguaya de Punta del Este luego de haber ingresado al mar en su moto de agua y no regresar a la costa, fue encontrado vivo este viernes, más de diez horas después, durante un operativo de rescate con embarcaciones y drones.

El hecho ocurrió en la zona de Portezuelo, también conocida como Solanas, un balneario del departamento de Maldonado ubicado al oeste de Punta del Este. La víctima del episodio Daniel Crisci, un abogado oriundo de Olivos de 58 años, ingresó al mar el jueves por la tarde con su moto de agua y no regresó a la costa. Cerca de las 20, se inició un operativo de búsqueda del que participó persona de Prefectura, Aviación Naval y drones para el rastreo nocturno.

Luego de casi 12 horas de intensa búsqueda, según informaron medios locales, Crisci fue hallado este viernes por la mañana a varias millas náuticas de distancia de la costa, en un sector cercano a Piriápolis, y su traslado hacia Punta del Este comenzó inmediatamente luego de su localización. Cabe destacar que por tierra, entre Piriápolis y Punta del Este, hay unos 38,8 kilómetros de distancia.

En tanto, según indicó personal de Prefectura que participó en el operativo a medios uruguayos, al ser hallado, Crisci explicó que tuvo un problema mecánico con su moto de agua y, en un primer momento, posiblemente producto del shock, se negó a ser asistido.

No obstante, fue subido a la embarcación que lo rescató, abrigado e hidratado. Su condición general de salud tras haber pasado la noche a la deriva en el mar era buena.