Reforma Laboral: Patricia Bullrich recibió en el Senado al equipo técnico de la Cámara de Comercio

Durante la audiencia que encabezó la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, la entidad manifestó su acompañamiento a la orientación general de la iniciativa, a la par que planteó objeciones a algunos artículos.

La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, mantuvo recibió en el Senado al equipo técnico de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), representada por su titular, Natalio Mario Grinman, con el objetivo de dialogar acerca del proyecto de ley de Modernización Laboral de cara al debate en extraordinarias.

Durante el encuentro, del que también participaron autoridades de dos importantes entidades empresarias, la CAC manifestó su acompañamiento a la orientación general de la iniciativa, a la par que señaló algunas objeciones puntuales.

“Compartimos el espíritu del proyecto centrado en adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen sobre el mercado de trabajo, y en dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales”, señaló Grinman.

El titular de la CAC remarcó: “Con la experiencia que nos da el ser una institución gremial empresaria centenaria, signataria del convenio colectivo más numeroso de la Argentina, estamos convencidos de que una modernización es necesaria no solo para favorecer la generación de empleo formal y de calidad, sino también para colaborar con la competitividad y el dinamismo general de la economía”.

Durante la reunión, la CAC manifestó que considera que la iniciativa del Poder Ejecutivo contiene “aspectos muy positivos”, como ser los referidos a precisiones en materia indemnizatoria, tasa de actualización de créditos laborales, prestación mínima de servicios durante el ejercicio de medidas de fuerza, legitimidad de dichas medidas y consideración de nuevas modalidades de contratación, por citar solo algunos ejemplos.

Sin perjuicio de ello, la entidad también planteó objeciones sobre ciertos puntos. “De un proyecto de casi 200 artículos, manifestamos observaciones puntuales sobre unos pocos de ellos”, señaló el titular de la CAC.

Terminado el encuentro, Grinman hizo una evaluación positiva y ratificó el compromiso de la Cámara con la necesidad de modernizar la legislación laboral: “Fue una muy buena reunión en la que pudimos plantear con franqueza el parecer de la CAC, al igual que lo hicieron las otras entidades presentes, con el espíritu constructivo que nos caracteriza. Actualmente los equipos técnicos de las instituciones están trabajando para prontamente acercar propuestas que logren conciliar lo planteado en la iniciativa del Ejecutivo con nuestro punto de vista”.

“Estoy plenamente convencido de que Argentina requiere cambios en la legislación laboral para adaptarse a los nuevos tiempos, y que la mirada y el análisis de entidades como la nuestra puede colaborar para que el proyecto que finalmente se convierta en ley responda adecuadamente a las múltiples demandas que la realidad impone. El aspecto laboral es clave para que el país avance hacia el progreso económico y social que tanto anhelamos, por lo que la iniciativa en cuestión reviste una importancia mayúscula”, concluyó.