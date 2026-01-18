“No se olviden de Fernando”: el emotivo pedido de la familia Báez Sosa al cumplirse seis años del crimen

Graciela Sosa y Silvino Báez reunieron a familiares, amigos y vecinos en una misa para recordar a su hijo. “Ningún joven debe pasar por lo mismo”, exigieron.

Graciela Sosa y Silvino Báez encabezaron este domingo una emotiva misa en la parroquia Santísimo Redentor, en el barrio porteño de Recoleta, al cumplirse seis años del brutal crimen de Fernando Báez Sosa.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y vecinos que se acercaron para acompañar a los padres del joven, en un clima de profunda emoción y respeto.

Muchos de los presentes llevaron carteles con la cara del joven, que tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020.

Durante la misa en una iglesia, Graciela y Silvino, agradecieron el apoyo constante de la gente y remarcaron la importancia de mantener vivo el recuerdo de su hijo.

Si bien la Justicia ya dictó sentencia para los ocho responsables del crimen -cinco recibieron prisión perpetua y tres, 15 años de cárcel-, la familia insistió en que el caso de Fernando debe servir para que “ningún otro joven pase por lo mismo“.