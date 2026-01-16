Murió un hombre al despistarse y volcar en la Autovía 2

Un hombre de 39 años oriundo de Lanús falleció en la tarde de este viernes cuando el automóvil en el que viajaba hacia Mar del Plata despistó y volcó en la Autovía 2.

El trágico accidente ocurrió a la altura del kilómetro 386 y pese a la atención médica que el conductor recibió de médicos del SAME su deceso se produjo en el lugar.

El despiste y posterior vuelco del Honda Fit se produjo bajo circunstancias desconocidas, aunque la primera versión no indica la presencia de otro automóvil involucrado.

Participaron de las tareas de rescate personal de Bomberos y del Grupo de Rescate y Riesgos Especiales Mar del Plata.

Además también concurrió Defensa Civil para garantizar una mayor seguridad, señalaron las mismas fuentes.

Se le dio intervención a la Fiscalía de Delitos Culposos del Departamento Judicial Mar del Plata.