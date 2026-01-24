Murió el intendente de Quehué (La Pampa) en un accidente sobre la ruta 18

La Pampa está de luto tras conocerse la muerte de un intendente pampeano en un siniestro vial. El trágico episodio ocurrió en la Ruta Provincial 18 y se produjo a partir del desprendimiento del sistema hidráulico de un camión. El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, lamentó lo ocurrido con un posteo en redes sociales.

El funcionario Nazareno Cruz Otamendi tenía 44 años y era intendente de Quehué, una localidad ubicada en el departamento Utracán, en la provincia de La Pampa, a 75 km al sur de la capital provincial.

El siniestro se produjo cerca de las 6 de la mañana, a la altura del kilómetro 265 de la Ruta Provincial 18. Otamendi viajaba en una camioneta Fiat Strada junto a su pareja y sus dos hijos.

El vehículo familiar circulaba hacia el este por la ruta y en sentido contrario avanzaba un “camión tipo grúa”, al que se le “desprendió uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja”. La pieza impactó de lleno contra el lateral del conductor.

Sieira fue trasladada, junto a sus hijos, a la posta sanitaria de Quehué. No tenía lesiones visibles, pero seguía en estado de shock.