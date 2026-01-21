Milei en Davos: “El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”

El mandatario nacional aseguró que “el socialismo suena bien, pero termina mal”. También le hizo un guiño a Donald Trump y resaltó que su gestión “bajó la inflación del 300 % al 30 %”.

El presidente Javier Milei brindó este miércoles un discurso ante el Foro Económico de Davos y afirmó que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”.

“El socialismo suena lindo, pero termina mal. El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”, sostuvo el mandatario nacional.

En otro pasaje de su alocución, el presidente le hizo un guiño al máximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al reformular su clásica frase “Make America great again”.

“Bajamos la inflación del 300 % al 30 % por ciento. Esto es ‘Make Argentina great again’”, señaló Milei, y destacó las reformas impulsadas por el Ministerio de Modernización, a cargo de Federico Sturzenegger.

Por otro lado, Milei consideró que “es fundamental resolver los desequilibrios del mercado”. Y señaló que es imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”, al igual que “el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza”.

“Los políticos deben dejar de fastidiar a los que están tratando de hacer un mundo mejor”, planteó Milei.